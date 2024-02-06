Dolar
30.57
Euro
32.85
Altın
2,025.87
ETH/USDT
2,325.20
BTC/USDT
42,798.00
BIST 100
8,827.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşuyor
logo
Yaşam, Asrın felaketi, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Kastamonu UMKE ekibi, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde görev yapan Kastamonu UMKE ekibi, yaşadıklarını unutamıyor.

Özgür Alantor  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Kastamonu UMKE ekibi, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve depremin ilk anından itibaren depremzedelere yardım için hızla bölgeye giden sağlık personeli, unutamadıkları anları anlattı.

UMKE ekibinde görevli Aykut Aydınlı, AA muhabirine, depremin hemen ardından Osmaniye'de görevlendirildiğini söyledi.

Depremi haber alır almaz yola çıktıklarını belirten Aydınlı, "İkinci depremi Osmaniye'de yaşadık. O insanların neler hissettiğini az da olsa anladık. Birçok vakaya gittik." dedi.

Depremin üçüncü günü 2 kız ve bir erkek olmak üzere 3 kardeşi enkazdan çıkardıklarını anlatan Aydınlı, "O anın mutluluğu bizim için sadece bir dakika sürdü. Çocukları çıkardıktan hemen sonra ailelerinin enkazda can verdiğini öğrendiğimizde çok üzüldük. Faciadan canlı çıkan 3 yavru, bize unutulmaz mutluluk yaşattı." diye konuştu.

Hataylı Melisa Toksöz ise Kastamonu'da görev yaptığını, aslında kendisinin de bir depremzede olduğunu ifade etti.

Yakınlarının Hatay'da bulunduğunu ve deprem gecesi annesinin telefonuyla uyandığını dile getiren Toksöz, şöyle konuştu:

"Telefonu açınca deprem olduğunu öğrendim ve hemen UMKE hareket merkezine geldim, yola çıktık. Osmaniye'ye görevlendirildik. 36 saat sonra 3 canlı çıkardık. O süreç içerisinde uyuma, yeme, içme yok. Onu düşünemiyorsunuz zaten. Tek düşündüğünüz şey oradakileri kurtarmaktı. Enkaz altından 3 kişiyi çıkardığımız an, tarifi olmayan bir an. Yaraları sarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık."

Uğur Bozaklı da birinin hayatına dokunmanın önemine değinerek, "Depremin 7. günüydü. 163 saat geçmişti. Bize bir ihbar düştü, ses geldiği söylenmişti. Arama kurtarma çalışmalarına başladık. 5 saat süren çalışma sonucu Ömer amcayı çıkardık. Yaşaması mucizeydi. Başka bir enkazda bir köpeğin enkaz başında beklediğini gördüm. Yemek, su verdiğimde yemiyordu. Öylece sahibini bekliyor gibiydi. Sorduğumuzda, enkazda sahibinin öldüğünü öğrenmiştik. Bu beni çok şaşırtmıştı." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Bozoğlu ise Elazığ depremi ve Bozkurt selinde de görev aldığını ama ilk kez bu kadar büyük bir felaketle karşılaştığını vurgulayarak, "Sahra hastanelerinin kurulumunda ve afet kriz koordinasyon merkezinde görev aldım. Afetin büyüklüğünü net gördük. Devletimizin gücünü orada gördük. Kısa süre içinde sahra hastaneleri kurduk. Bizim için çok acı bir tecrübe oldu. Milletimizin yardımseverliği bizi gururlandırdı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Son anahtar teslim edilinceye kadar sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz
Mehmetçik, 6 Şubat depremlerinde yaraların sarılması için sahadaydı
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
Dışişleri Bakanı Fidan: Libya Bingazi Başkonsolosluğumuzu yakın zamanda açacağız
Deprem bölgesine kısa çalışma ödeneği kapsamında 1 milyar lira ödeme yapıldı

Benzer haberler

6 Şubat depremlerinde vefat eden voleybolcuların yaşam hikayeleri kitapta toplanacak

6 Şubat depremlerinde vefat eden voleybolcuların yaşam hikayeleri kitapta toplanacak

Hayat kurtarmak için girdikleri enkazda kalan AFAD personeli çalışmaktan vazgeçmedi

Kastamonu UMKE ekibi, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Hataylı depremzede kadın, afette kaybettiği 9 yakınını özlemle anıyor

Hataylı depremzede kadın, afette kaybettiği 9 yakınını özlemle anıyor
Osmaniye'de konteyner kent çocuk cıvıltılarıyla şenleniyor

Osmaniye'de konteyner kent çocuk cıvıltılarıyla şenleniyor
Enkazdan çıkardığı oğlunu kurtaramayan sağlıkçı, başkalarının yarasına merhem oldu

Enkazdan çıkardığı oğlunu kurtaramayan sağlıkçı, başkalarının yarasına merhem oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet