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Gündem, Asrın felaketi, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

İstanbul'da adliye çalışanları, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Bakırköy Adalet Sarayı'nda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Elif Somuncu  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
İstanbul'da adliye çalışanları, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı Fotoğraf: Elif Somuncu/AA

İstanbul

Fuaye salonundaki etkinlikte, adliye personelinin deprem bölgesinde çektiği fotoğraflar, "Asrın Felaketi" ismiyle sergilendi. Ayrıca, 2 hakim, 4 yazı işleri müdürü, 10 zabıt katibi, 6 güvenlik görevlisi, 1 temizlik personeli, 1 polis memuru ve bazı görevlilerden oluşturulan Bakırköy Adliyesi Arama ve Kurtarma Timi (BAKUT) tanıtıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, İstanbul Adliyesine yapılan terör saldırısını kınayarak sözlerine başladı.

Bir yıl önce 100 ya da 500 yılda bir gerçekleşecek bir hadise gerçekleştiğini ve depremin Türkiye'yi ciddi manada sarstığını kaydeden Sarı, "Binlerce şehidimize neden oldu. Ben de Hatay'da 15 gün çalıştım. Orada mümkün olduğu kadar vatanımıza, milletimize ve devletimize yararlı işler yapmaya çalıştık. Döndükten sonra, 'Depremle ilgili ne yapılabilir?' diye düşündüğümüzde, yapılması gereken şeylerin başında tedbir almak geliyordu. Bu tedbirlerin kapsamında en önemli şey hiçbir adliyede olmayan arama-kurtarma ekibi kurmaktı. Katkılarından dolayı Başsavcımız Hüseyin Gümüş'e teşekkür ederim. Kurduğumuz ekip çeşitli eğitimler aldı. Dünyanın tek akredite yargı arama-kurtarma ekibi haline geleceğiz." dedi.

Törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Hazar Turan Alim, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.

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