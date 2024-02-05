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Eğitim, Asrın felaketi, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin 1. yılı dolayısıyla eğitime yarın ara verildi

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.

Lale Köklü Karagöz  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Hatay'da 6 Şubat depremlerinin 1. yılı dolayısıyla eğitime yarın ara verildi

Hatay

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2024'te eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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