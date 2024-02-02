Dolar
30.45
Euro
33.14
Altın
2,053.98
ETH/USDT
2,311.20
BTC/USDT
43,020.00
BIST 100
8,667.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

GSB yurtları "asrın felaketinde" depremzedelere kapılarını açtı

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra vatandaşların barınma sorununu çözmek için önemli bir rol üstlendi.

Erkan Tiryaki  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
GSB yurtları "asrın felaketinde" depremzedelere kapılarını açtı

Ankara

Üzerinden 1 yıl geçen depremlerde yüz binlerce vatandaşa kapılarını GSB yurtları açtı. Depremde zarar gören 11 ilin yanı sıra destek iller olarak belirlenen 8 il (Antalya, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde ve Sivas) ile diğer şehirlerdeki yurtlar, depremzedelerin hizmetine açıldı.

Yurtlarda 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin başına kadar depremzedeler konaklamalarını gerçekleştirdi. Ülke genelinde toplam 620 yurtta 487 bin 339 vatandaş misafir edildi.

Deprem bölgelerine yeni yurtlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, deprem bölgelerindeki 9 ilde 11 adet yeni yurt projesinin çalışmalarına başladı.

Depremde etkilenen az hasarlı yurt binalarının bakım ve onarım çalışmaları il müdürlükleri tarafından yapılarak, kullanıma açıldı.

Deprem bölgesindeki 9 ilde 14 bin 250 yatak kapasiteli 11 adet yeni ağır çelik yurt projelerinin çalışmaları devam ediyor.

Bölgede devam eden yeni yurt projeleri şöyle:

Hatay 1000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Hatay İskenderun 750 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Kahramanmaraş Onikişubat 2000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 2000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Malatya 2000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Adıyaman 1000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Elazığ 1000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Adana 1000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Gaziantep 2000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Kilis 1000 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu, Şanlıurfa Siverek 500 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu.

Bakan Bak: Her bir depremzedeyi bağrımıza bastık

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakanlık tesisleri, spor tesisleri, gençlik merkezleri, yurt ve kamplar ilk andan itibaren milletimizin emrindeydi. Her bir depremzedeyi bağrımıza bastık." dedi.

Bakan Bak, asrın felaketinin yıl dönümünde hayatını kaydedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi olarak akıllara kazınan o gün, milletçe tarif edilemeyecek kadar büyük bir acıya tanıklık ettik. Acımız çok büyüktü ve gün dayanışma günüydü. Güçlü bir koordinasyonla bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık tesisleri, spor tesisleri, gençlik merkezleri, yurt ve kamplar ilk andan itibaren milletimizin emrindeydi. Her bir depremzedeyi bağrımıza bastık. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalıştık. Ülke genelinde 487 bin 339 vatandaşımızı bakanlık yurtlarında misafir ettik. Yüreğimize işleyen birçok görüntüyle bir yılı devirdik ama acımız hala taze. Yaralarımız kabuk tutmuş değil. Rabbim bir daha yaşatmasın."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da 200 özel harekat polisinden oluşan "çığ timi" göreve hazır
Ağrı Dağı'nın karla kaplı eteklerine yaban hayvanları için buğday bırakıldı
GSB yurtları "asrın felaketinde" depremzedelere kapılarını açtı
Yargıtay "eli sıkı" kocayı tam kusurlu buldu
Şanlıurfa'da depremde hasar gören 54 cami yeniden ibadete açıldı

Benzer haberler

Türkiye Motosiklet Federasyonundan Fethiye'de "kış" kampı

Türkiye Motosiklet Federasyonundan Fethiye'de "kış" kampı

Sporun iyileştirici gücü "asrın felaketinde" yaraları sardı

GSB yurtları "asrın felaketinde" depremzedelere kapılarını açtı

Milli futbolcu Enes Ünal, İngiltere'nin Bournemouth Kulübüne transfer oldu

Milli futbolcu Enes Ünal, İngiltere'nin Bournemouth Kulübüne transfer oldu
Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, 2025 yılında Ferrari takımında yer alacak

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, 2025 yılında Ferrari takımında yer alacak
PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi

PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet