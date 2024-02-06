Dicle Elektrik, deprem bölgesinde 240 milyon liralık yatırım planını uygulamaya başladı
Dicle Elektrik Genel Müdürü Arvas, "6 Şubat depremleri sonrasında şebekelerinin güçlendirilmesi için 129 milyon, kalıcı konutların elektrik altyapı işlemleri için 88 milyon olmak üzere toplam 240 milyon liralık yatırım planını uyguladık." dedi.
İstanbul
Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında şirket olarak geçici enerji tedariki için 23 milyon, elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi için 129 milyon, kalıcı konutların elektrik altyapı işlemleri için 88 milyon olmak üzere toplam 240 milyon liralık yatırım planını uygulamaya başladıklarını açıkladı.
Arvas, depremden etkilenen Diyarbakır ve Şanlıurfa'da elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in deprem sonrası enerji tedariki çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmesinde, şirketin kendi bölgesinde hasar gören elektrik şebekelerini ilk 30 saatte tekrar aktif hale getirdiğini dile getirdi.
Şanlıurfa'da 1724, Diyarbakır'da 3 bin 139 çadır kurulumu konusunda şirket bünyesinde görevli personeller tarafından enerji desteği sağlandığını ifade eden Arvas, şirketin, hizmet bölgesi dışındaki Adıyaman'da ise 3 bin kişilik çadır kentin elektrik altyapısı ihtiyacını karşıladığını söyledi.
Arvas, Adıyaman'a enerji tedarikinin sürekliliği ve çadırkent ihtiyacı doğrultusunda toplam 49 trafo sevki gerçekleştirdiklerini belirtti.
Deprem sonrası şirketin görev bölgesi dışındaki Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a elektrik hatlarının onarımı için destek sağladıklarını kaydeden Arvas, "Adıyaman ilinde Şubat 2023 kapsamında 1 ayda yaklaşık 700 arızaya Dicle Elektrik ekipleri olarak müdahale ettik." dedi.
Arvas, depremin ilk gününden itibaren Adıyaman'da arıza onarım faaliyetlerine destekte bulunan şirketin, sürekli olarak araç ve personel sayısında azalmaya gitmeden belirli periyotlarla değiştirerek bu süreci devam ettirdiğini bildirdi.
Dicle Elektrik'in hizmet bölgesinde Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere depremden etkilenen 2 ilin bulunduğunu anımsatan Arvas, "Sorumluluk bölgemizdeki mevcut 2 milyon 213 bin 815 abonemizin 628 bin 562'si Diyarbakır'da, 756 bin 604'ü ise Şanlıurfa'da yer almakta. Yaşanan felakette binası az, orta ve ağır olmak üzere hasar görmüş olan abonelerimizin sayısı toplam 49 bin 535 oldu." bilgisini paylaştı.
Arvas, söz konusu iki ilde 17 bin 1 aboneye ait apartman dairesi, müstakil konut ya da iş yerinin yıkık olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Bu durumdaki 17 bin 1 konut veya iş yerinin 11 bin 92'si Diyarbakır'da, 5 bin 909'u ise Şanlıurfa'da yer alıyor." dedi.
Olası afet durumlarında enerji tedarikine yönelik çalışmalar başladı
Deprem sonrası enerji altyapısına yönelik yatırım çalışmalarına da değinen Arvas, şunları kaydetti:
"Afet şartlarında hayati önem taşıyan geçici enerji tedarikini sağlayarak bu kapsamda bölgemizde 23 milyon liralık bir yatırım planını uyguladık. Elektrik şebekelerimizin güçlendirilmesi için ise 129 milyon liralık bir yatırımımız oldu. Ayrıca kalıcı deprem konutları inşasına yönelik 88 milyon lira yatırım bütçesi de ayırarak toplamda 240 milyon liralık bir yatırım planını uygulamaya başladık."
Arvas, Diyarbakır'da 8 çadır kent ve 2 konteyner kentin geçici elektrik altyapı işlemleri için 8 milyon lira, Şanlıurfa'da 34 çadır kent ve 1 konteyner kentin geçici elektrik altyapı işlemleri için 7 milyon lira yatırım yapan Dicle Elektrik'in, görev bölgesi dışındaki Adıyaman'da yapılan çadır kent için de geçici elektrik altyapı işlemleri kapsamında 8 milyon lira yatırım ayırarak destek sağladığını dile getirdi.
Şirketin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımına başlanan kalıcı konutların elektrik altyapı işleri için çalışmalarına başladığını ifade eden Arvas, Diyarbakır'daki konutların elektrik altyapı işlemleri için yatırım tutarının 50 milyon lira, Şanlıurfa'da üç farklı noktadaki konutların elektrik altyapı işlemleri için de toplam 38 milyon lira olduğunu söyledi.
Arvas, "Olası afet durumlarına karşı enerji tedarikinde sıkıntı yaşanmaması adına Şanlıurfa ilinde çalışmalara başlanılmıştır. 2023 yılında 4 adet iş 48 milyon liralık yatırım bedelle yapılmış olup 2024 yılında 5 adet iş 81 milyon lira yatırım bedelle yapılacaktır." bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.