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Hatay'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle "Sessiz Yürüyüş" düzenleniyor Hatay'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle "Sessiz Yürüyüş" düzenleniyor
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Gündem, Asrın felaketi, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor

Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor.

Ali Kemal Zerenli, Mert Murat Yaşar, Serkan Avci, Muzaffer Çağlıyaner, Lale Köklü Karagöz, Tunahan Akgün, Adsız Günebakan  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Hatay/Osmaniye/Gaziantep/Kahramanmaraş

Yoğun sisin kapladığı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıyor.

Ailecek meydana akın eden vatandaşlara, bazı işletmeler tarafından ücretsiz çay ikramı yapılıyor.

Gruplar halinde meydanda toplanan vatandaşlardan kimisi 6 Şubat gecesi yaşadıklarını anlatıyor, kimisi de buhur yakarak depremde kaybettikleri için dua ediyor.

İskenderun ve Osmaniye

İskenderun ilçesinde vatandaşlar sokaklarda ateş yakarak "deprem nöbeti" tuttu.

Bir enkaz alanına kırmızı karanfiller bırakan vatandaşlar, "unutmadık" yazılı pankart da bıraktı.

Gönüllülerce sokaktaki vatandaşlara çay, çorba ve kek ikram edildi.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yıkılan binanın enkazının bulunduğu alanda ateş yakarak oturan Zahide Eren Mert, AA muhabirine, felaketi yaşadıkları geceyi sokakta nöbet tutarak geçirmek istediklerini söyledi.

Depremde çok kişinin hayatını kaybettiğini belirten Mert, bir daha böyle acıların yaşanmamasını diledi.

Süleyman Güçlü de 6 Şubat'ı kesinlikle unutmayacaklarını söyledi.

Osmaniye'de ise belediye tarafından düzenlenen anma programı öncesinde vatandaşlar Raufbey Mahallesi'nde depremde yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin önünde bir araya geldi.

Alanda kurulan sobanın etrafında toplanan kalabalığa belediye ekiplerince yemek ve çay ikramın edildi.

Gaziantep ve Kahramanmaraş

Depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazının bulunduğu alana gelen bazı afetzede aileler, burada ateş yakıp, sevdikleriyle yaşadığı anıları yad etti.

Yoğunluğun yaşandığı sitenin etrafında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı sivil toplum kuruluşları da afetzede ailelere çay ve çorba ikramında bulundu.

Öte yandan Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sevdiklerinin mezarına giden bazı depremzedeler burada yakınları için dua etti.

Depremin en fazla etkilediği yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde de depremzede aileler, evlerinin yıkıldığı bölgede toplandı ve kaybettikleri yakınları için dua etti.

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