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Yaşam, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Depremzede Turgud kardeşler babaanne ve dedesiyle yaşama tutundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerden Adıyaman'da anne, baba ve 2 kız kardeşini kaybeden 16 yaşındaki Muhammed Berat ile 11 yaşındaki Mehmet Fatih Turgud, babaannesi ve dedesiyle yaşama tutundu.

Orhan Pehlül  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Depremzede Turgud kardeşler babaanne ve dedesiyle yaşama tutundu Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Adıyaman

Siteler Mahallesi'ndeki 5 katlı evin ikinci katında yaşayan Turgud ailesi, depremde enkaz altında kaldı. Anne, baba ve iki kız kardeşini kaybeden Muhammed Berat ile kardeşi Mehmet Fatih Turgud, enkazdan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Deprem sonrası bir süre psikososyal destek alan Turgud kardeşler, babaannesi ve dedesinin yanında yaşamlarını sürdürüyor.

"Oğlumun emanetleri olan iki torunuma gözüm gibi bakıyor ve sahip çıkıyorum"

Dede Abuzer Turgud, AA muhabirine, depremde oğlu, gelini ve iki torununu kaybettiğini söyledi.

Oğlundan geriye iki emanet kaldığını dile getiren Turgud, "Sanki dünyamız yıkıldı, ciğerdir bunun tarifi olmaz. Torunlarımın üzerine çok hassas duruyorum, özellikle okumaları için onların bir yerlere gelmesi için elimden gelen her şeyi yaparım, canımı isteseler veririm." dedi.

Turgud, duygularını dile getirmekte zorlandığını ifade ederek, "Bu duygu anlatılmaz o acıyı yaşan bilir çok zor, Allah kimsenin başına vermesin, anlatırken bile gözlerim doluyor. Ben onlardan razıydım, Allah onlara rahmet eylesin. Canım acıyor, Allah'ımın takdiridir ne yapalım, ona sığınıyorum." diye konuştu.

Babaanne Remziye Turgud ise oğlu, gelini ve torunlarının cansız bedenine 3 gün sonra ulaştıklarını dile getirdi.

Depremin ardından bir süre çadırda yaşadıklarını anlatan Turgud, "Canım acıyor, oğlumu, gelinimi ve torunlarımı göremeden defnettiler. Onların acısını hala yaşıyorum, oğlumun emanetleri olan iki torunuma gözüm gibi bakıyor ve sahip çıkıyorum." dedi.

"Annemi çok özledim, ona karşı aşırı özlem içerisindeyim"

Muhammed Berat Turgud da depremde kaybettiği ailesine özlem duyduğunu söyledi.

Deprem sırasında aynı odada olduklarını belirten Turgud, "Üzerimize bina çöktü ve enkazın altında kaldık. Allah bizlere o günleri bir daha yaşatmasın, enkaz altında kaldığımız her dakika bize yıllar gibi geliyordu. Depremlerde anne, baba ve iki kız kardeşimi kaybettim. Şimdi dedem ve babaannemle beraber yaşıyoruz." diye konuştu.

Turgud, her cuma ailesinin mezarlarını ziyaret ettiğini anlatarak, "Erkek kardeşim de çok etkilendi. Alışmaya çalışıyoruz, o kara günü hiç unutmayacağız, hafızalarımızdan silinmeyecek. Rabb'im bu millete bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Annesine özleminin hiç dinmediğinin altını çizen Turgud, "Annemi çok özledim, ona karşı aşırı özlem içerisindeyim. Babam ve kız kardeşlerimi de çok özledim ama erkek kardeşim üzülmesin diye ona belli etmiyorum. Aileme Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

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