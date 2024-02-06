Dolar
30.57
Euro
32.86
Altın
2,025.00
ETH/USDT
2,335.90
BTC/USDT
43,075.00
BIST 100
8,792.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Osmaniye’de vatandaşlar, Asri Mezarlığını ziyaret ediyor.
logo
Yaşam, insana dair, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Depremde sağ bacağını kaybeden genç, protezle ayağa kalktı

Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde evlerinin yıkılması sonucu annesini kaybettiği enkazdan 11 saat sonra çıkarılan ve sağ bacağı ampute edilen 20 yaşındaki Muhammet Barış Seldiren, protez bacağıyla hayata tutunuyor.

Salim Taş  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Depremde sağ bacağını kaybeden genç, protezle ayağa kalktı Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Seldiren ailesinin de yaşadığı 2 katlı bina yıkıldı.

Binanın enkazından Muhammet ile babası Mustafa (64), annesi Gürcü (43) ve kardeşleri Ege (16), Emirhan (10) yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan anne Gürcü Seldiren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Enkazdan 11 saat sonra kurtarılan Muhammet, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geçirdiği ameliyatların ardından sağ bacağı ampute edilen Muhammet, ÇÜ Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM) desteğiyle takılan protezle yeniden ayağa kalktı.

Muhammet Barış Seldiren, AA muhabirine, 6 Şubat'ta uykuda yakalandıkları depremde bacağının üzerine beton düştüğünü söyledi.

Yıkılan binada annesini ve kuzenini kaybettiğini belirten Seldiren, "Enkazdan ilk çıktığımda bacağımı hiç hissetmiyordum. Sonrasını pek hatırlamıyorum." dedi.

Depremde sağ bacağını kaybettiğini ve ÇOİM aracılığıyla protezinin takıldığını aktaran Seldiren, şu an aynı merkezde fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

"Hayata küsmedim"

Bir bacağını kaybetse de hayata sarılmaktan vazgeçmediğini anlatan Seldiren, şunları kaydetti:

"Çocuk İyilik Merkezi sayesinde protez bacağım takıldı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde hayata yeniden kavuştum. Günlük hayatımda her şeyi yapmaya çalışıyorum. Benim için sıfırdan yeni bir hayat başladı. Annemi ve bacağımı kaybettim ama hayallerimi hiçbir zaman kaybetmedim. Kendimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Protez bacağım sayesinde günlük hayatıma devam ediyorum. Hayata küsmedim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören camilerden 580'i onarıldı
MÜSİAD deprem bölgesine destek olmaya devam ediyor
Riskli yapıların güçlendirilmesi için 8 maddede dikkat edilmesi gerekenler
Kamu Denetçiliği Kurumuna deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"nın üzerinden 12 yıl geçti

Benzer haberler

UNICEF, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

UNICEF, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Riskli yapıların güçlendirilmesi için 8 maddede dikkat edilmesi gerekenler

GÖRÜŞ - Büyük felaketten 365 gün sonra

"Asrın felaketinde" bölgeye gelen İtalyan ekipler, depremzede halkın misafirperverliğini unutmuyor

"Asrın felaketinde" bölgeye gelen İtalyan ekipler, depremzede halkın misafirperverliğini unutmuyor
Samsun'dan depremlerden etkilenen Elbistan'a mektuplarla "Gönül Köprüsü" kuruluyor

Samsun'dan depremlerden etkilenen Elbistan'a mektuplarla "Gönül Köprüsü" kuruluyor
Kahramanmaraş'ta depremi hasarsız atlatan hastanede 5 bin 500 bebek dünyaya geldi

Kahramanmaraş'ta depremi hasarsız atlatan hastanede 5 bin 500 bebek dünyaya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet