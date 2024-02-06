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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşuyor
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Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Deprem bölgesine kısa çalışma ödeneği kapsamında 1 milyar lira ödeme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kısa çalışma ödeneği kapsamında, bölgede yaklaşık 110 bin vatandaşa toplam 1 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Merve Yıldızalp  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Deprem bölgesine kısa çalışma ödeneği kapsamında 1 milyar lira ödeme yapıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6 Şubat'taki depremler sonrasında yaraların devlet-millet el ele sarılmaya çalışıldığı, her zamankinden daha güçlü ayağa kalkılacağı vurgulandı.

Paylaşımda, "Bakanlığımız olarak 6 Şubat depremlerinin ardından, deprem bölgesinde vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Tüm birimlerimizle, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, deprem yaşanan illerimizi kalkındırmak için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın depremden etkilenen illerde yürüttüğü çalışmalara da yer verilen paylaşımda, kısa çalışma ödeneği kapsamında bölgede yaklaşık 110 bin vatandaşa toplam 1 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, gerekli prim şartlarını taşımadığı için işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan vatandaşlara yönelik başlatılan nakdi ücret desteği uygulamasıyla 81 bin kişiye yaklaşık 695 milyon lira ödemede bulunulduğu kaydedildi.

TYP kapsamında 7 milyar lira ödenek tahsis edildi

Deprem bölgesinde bazı esnekliklerin sağlandığı Toplum Yararına Programlardan (TYP) 57 bin 57 kişinin yararlandığı ve 7 milyar lira ödenek tahsis edildiği bildirilen açıklamada, ayrıca Cumhurbaşkanı Kararı ile deprem bölgesindeki kamu görevlilerine 6 ay süreyle 2 bin 59 lira tazminat ve 972 lira fazla çalışma ücreti olmak üzere aylık 3 bin 31 lira ödeme yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, deprem bölgesi için mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılmasıyla iş verenlerin, sigortalıların ve vatandaşların çeşitli yükümlülüklerinin süresi içinde yerine getirilmiş sayıldığı, bazı yükümlülüklerinin ertelendiği ve yapılandırma başvurularının düzenlendiği de ifade edildi.

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Deprem bölgesine kısa çalışma ödeneği kapsamında 1 milyar lira ödeme yapıldı

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