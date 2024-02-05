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Ekonomi, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Deprem bölgesinde sanayi toparlanışını sürdürüyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden olumsuz etkilenen bölge sanayisinin toparlanma mücadelesinin sürdüğünü belirtti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Deprem bölgesinde sanayi toparlanışını sürdürüyor

Ankara

Kütükcü, AA muhabirine, 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen tarihin en büyük depremlerinden birinin yaşandığını söyledi.

Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını dileyen Kütükcü, depremlerin bölgedeki OSB'leri ve sanayi üretimini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kütükcü, deprem bölgesindeki OSB'lerin toparlanma sürecinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Depremden etkilenen 11 ilimizde 37'si işletmede olmak üzere toplam 59 OSB'miz bulunuyor. Bu OSB'lerimizdeki 5 bin 185 firmamızda 559 bin 930 kişiye doğrudan istihdam sağlanıyor. Deprem bölgesindeki OSB'lerin toparlanması, devletimizin ve milletimizin desteğiyle devam ediyor." diye konuştu.

Üretim kayıpları telafi edildi

Deprem bölgesindeki her şehirde kendine özgü şartların oluştuğunu belirten Kütükcü, her şehrin toparlanma sürecinin farklı seyrettiğini bildirdi.

Kütükcü, depremden en çok etkilenen 5 şehirdeki OSB'lerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Depremden en çok etkilenen 5 şehrimiz olan Adıyaman'daki OSB'lerimizde depremin yaşandığı şubat ayında üretim kaybı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70'lere ulaşmıştı. Geçtiğimiz yılın aralık ayında bu oran yüzde 9,7'ye geriledi. Aynı dönemde Hatay'daki OSB'lerimizde üretim kaybı yüzde 74'ten yüzde 19'a, Malatya'daki OSB'lerimizde üretim kaybı yüzde 70'den yüzde 6,6'ya geriledi. Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki OSB'lerimizdeki üretim kayıpları ise telafi edilerek, pozitif alana geçildi. Geçtiğimiz yılın şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37 üretim kaybı yaşayan Gaziantep'teki OSB'lerimiz, geçtiğimiz yılın aralık ayında üretimlerini yüzde 4,1 artırırken, aynı dönemde yüzde 74,5 üretim kaybı yaşadığımız Kahramanmaraş'taki OSB'lerimiz üretimlerini yüzde 0,69 artırdı."

"OSB'ler deprem bölgesi için seferber oldu"

OSBÜK olarak deprem anından itibaren çok hızlı hareket ettiklerini ve bölgenin yanında olduklarını anlatan Kütükcü, şunları kaydetti:

"81 ilimizdeki tüm OSB'lerimizle bölgenin insani ihtiyaçlarının karşılanmasından arama kurtarma çalışmalarına, iş makinesi ve teknik ihtiyaçların karşılanmasından, konteyner ihtiyacından kalıcı konut ihtiyacının karşılanmasına değin her alanda deprem bölgemiz için seferber olduk."

Kütükcü, bölgedeki üretimin deprem öncesi düzeye geri dönmesi için, barınma sorununun tamamen ortadan kaldırılmasının ve şehirlerden ayrılan iş gücünün yeniden bu yerlere dönmesinin şart olduğunu sözlerine ekledi.

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