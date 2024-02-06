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Gündem, Asrın felaketi, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede aileyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, eşini ve 2 erkek evladını kaybeden 53 yaşındaki Aliye Üzüm'e ziyarette bulundu.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede aileyle bir araya geldi Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Kahramanmaraş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan felakette enkaz altından kurtarılan ve tedavisinin ardından 2 kız evladı ile Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen rezerv konutlara yerleştirilen Üzüm'ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 çocuğa da koruyucu ailelik yapan Üzüm'den durumlarına ilişkin bilgi aldı, çocukları sevdi.

Ziyarette Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.


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