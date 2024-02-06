6 Şubat depremlerinde vefat eden voleybolcuların yaşam hikayeleri kitapta toplanacak
Voleybolun Unutulmazları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden voleybolcuların anısına kitap çıkaracak.
Istanbul
Dernekten yapılan açıklamada, yönetim kurulu başkanı Gülnur Özfer Görgün ve ekibinin, depremde yaşamını yitiren 56 voleybolcunun yaşam hikayeleri, anıları ve fotoğraflarını "Voleybolun Unutulmaz Evlatları" isimli kitapta bir araya getireceği belirtildi.
Yayımlanmasının ardından kitabın, Türkiye'deki ve dünyadaki kütüphanelere bağışlanacağı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.