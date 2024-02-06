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6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

6 Şubat depremlerinde vefat eden voleybolcuların yaşam hikayeleri kitapta toplanacak

Voleybolun Unutulmazları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden voleybolcuların anısına kitap çıkaracak.

Emre Doğan  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
6 Şubat depremlerinde vefat eden voleybolcuların yaşam hikayeleri kitapta toplanacak

Istanbul

Dernekten yapılan açıklamada, yönetim kurulu başkanı Gülnur Özfer Görgün ve ekibinin, depremde yaşamını yitiren 56 voleybolcunun yaşam hikayeleri, anıları ve fotoğraflarını "Voleybolun Unutulmaz Evlatları" isimli kitapta bir araya getireceği belirtildi.

Yayımlanmasının ardından kitabın, Türkiye'deki ve dünyadaki kütüphanelere bağışlanacağı aktarıldı.

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