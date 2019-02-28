'Postmodern darbe'nin 22. yılı

AK Parti il teşkilatlarınca, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

Amasya

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, Yavuz Selim Meydanı'ndaki basın açıklamasında, 28 Şubat'ta Türkiye'nin "demokrasiye balans ayarı" bahanesiyle karanlık sürecin içine itildiğini söyledi.

"Postmodern darbe"nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini anlatan Ünek, şöyle devam etti:

"Yıllar önce bugün demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."

Çankırı

AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, Karatekin Parkı'ndaki basın açıklamasında, 28 Şubat'ta demokrasiyi hazmedemeyen vesayet odaklarının millet tarafından seçilen siyasi iradeye müdahale girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenlerin birlik ve bütünlüklerini gasbetmeye teşebbüs ettiğini dile getiren Kaman ancak bunun devletin gerçek sahibi olan milletin iradesine vurulmaya çalışılan pranganın tarihin derinliklerinde kaybolup gittiğini söyledi.

Kastamonu

AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu söyledi.

28 Şubat'ta demokrasiye karşı gayrimeşru müdahalede bulunulduğunu belirten Ünlü, "Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzen, özgürlükler ve demokrasi üzerine korku ve dayatmalar yapıldı. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler." dedi.

Tokat

AK Parti İl Başkanı Metin Polat, yaptığı açıklamada, yıllar önce demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odaklarının yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavırlarından ödün vermediklerini ve vermeyeceklerine işaret eden Polat, "AK Parti ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konya

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kültür Park'ta yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat'ta darbecilerin meşru bir iktidara karşı gayrimeşru bir müdahalede bulunduğunu söyledi.

AK Parti teşkilatları olarak üstlerine düşen görevin farkında olduklarını anlatan Angı, şöyle devam etti:

"Demokrasi faciası yaşanan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi."

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil de İl Halk Kütüphanesi salonunda düzenlediği basın toplantısında, üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen 28 Şubat'ı hatırlamak, maziye dönmek ve istikbale bakmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Afyonkarahisar

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Saadet Selcen Hıdıroğlu, PTT binası önünde yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.

Demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğuna dikkati çeken Hıdıroğlu, şöyle devam etti:

"Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiştir. Ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."

Karaman

AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yemekhanesi önünde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da halkın iradesi ve desteğiyle Türkiye'de darbe dönemlerinin tamamen kapandığını dile getirdi.

28 Şubat'ın 10 yıl gibi kısa bir sürede halkın iradesiyle bertaraf edildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"O dönemde yerli işbirlikçiler ve dış güçler bu ülkenin vatansever insanlarının yönetime gelmelerini hazmedememiş ve o günkü yöneticilere karşı maalesef demokrasiye darbe oluşturacak şekilde, tankların yürütülmesiyle demokrasiye ayar verilmeye çalışılmıştır. Bugün bakıyoruz halkımızın iradesiyle bir imam hatipli dünya lideri Cumhurbaşkanımız başımızda, başörtülü milletvekillerimiz mecliste, başörtülü kadınlarımız özgürce görevlerini yerine getirebilmektedir."

Karaman İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindeki dernek üyeleri de "Postmodern darbe"nin 22. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Aksaray

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Aksaray Şubesi tarafından "Postmodern darbe"nin 22. yılı dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Kuddusi Bakar, o dönemin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen halen unutulmadığının altını çizdi.

Bakar, 28 Şubat'ı unutmadıklarına değinerek "Tüm darbeleri ve şu an yıl dönümünde olduğumuz 28 Şubat darbesini bir kez daha kınıyor ve red ediyoruz." dedi.

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu da 28 Şubat'ın millete karşı yapılmış bir darbe olduğuna işaret etti.

Adana

Adana'da İnönü Parkı'nda açıklama yapan İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Adana Şubesi Başkanı Mehmet Ali Önal, binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını istediklerini söyledi.

Önal, 28 Şubat yargı kararlarının iptal edilmesini ve tutukluların derhal serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Basın açıklamasına çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri de destek verdi.

Mersin

Mersin'de de AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatma Nur Yontar Ateş, Ulu Camii'nin önünde yaptığı basın açıklamasında, demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için toplandıklarını söyledi.

Vesayet odaklarının, 28 Şubat'ta millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunduklarını aktaran Ateş, "28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz." dedi.

Hatay

AK Parti Hatay İl Başkan Mehmet Ali Yanmaz, parti binası önündeki açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997 tarihinde karanlık bir sürecin içerisine itildiğini vurguladı.

Demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün burada olduklarını belirten Yanmaz, "Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır." ifadesini kullandı.

Osmaniye

Osmaniye'de de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti İl Başkanlığı üyeleri ve vatandaşlar, 28 Şubat sürecine tepki gösterdi.

Grup adına konuşan AK Parti Osmaniye İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Enes Demir, darbecilerin 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulunduğunu dile getirdi.

Kırşehir

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca kent merkezindeki billboardlara "postmodern darbe"ye ilişkin ilanlar asıldı. İlanlarda, "28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız" ifadeleri yer aldı.

İl Başkanı Muzaffer Aslan, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla sürecin başladığını bildirdi.

Aslan, milletin iradesine yönelik düşmanca tutumun, o dönem hak, hukuk ve adalet gibi kavramların ayaklar altına alınmasına neden olduğunu belirtti.

Kırıkkale

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinde yaşanan acıların, sıkıntıların bugün artan demokrasiyle daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Dağdelen, "28 Şubat" denildiğinde herkesin aklına milli iradeye yönelik kirli oyunlarla, tehditlerle gerçekleşen darbe girişimi geldiğini kaydetti.

Meydanda toplanan partililer, 28 Şubat sürecinde yaşananların yer aldığı pankart açtı.

Yozgat

AK Parti Yozgat İl Başkanlığınca, Meydanyeri Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.

Partinin Yozgat İnsan Hakları Başkanı Merve Nur Sayar, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 28 Şubat 1997'de "demokrasiye balans ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürece itildiğini söyledi.

"Postmodern darbe"nin 22. yılında demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu bir kez daha haykırdıklarını vurgulayan Sayar, şöyle konuştu:

"Yıllar önce demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga, Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."

Niğde

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat'ta milletin iradesine pranga vurulmaya çalışıldığını dile getirdi.

Peşin, "Üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yaparak sindirme politikası izlediler. Ülkemizi, hukuk devleti olmaktan çıkarıp, ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır." dedi.

Açıklamanın ardından, "Postmodern Darbe' konulu resim sergisinin açılışı yapıldı.

Edirne

Edirne'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, ellerinde "28 Şubat demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete vurulan darbedir", "28 Şubat demokrasiye vurulan kara lekedir", "Unutmadık, unutmayacağız,unutturmayacağız" dövizleri taşıyan vatandaşlar, PTT Başmüdürlüğü önünde toplandı.

AK Parti Edirne Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Elçin Dilşah Güçyener, burada yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın demokrasiye vurulan kara bir leke olduğunu belirtti.

AK Parti ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak üzerilerine düşen görevin farkında olduklarını ifade eden Güçyener, konuşmasına şöyle devam etti:

"28 Şubat’ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat’taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasimizin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz."

Tekirdağ

Tekirdağ’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen program için vatandaşlar Süleymanpaşa Bedesten Meydanında toplandı.

AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, burada yaptığı konuşmada, 28 Şubat'ta Türkiye’nin “Demokrasiye Balans Ayarı” bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini söyledi.

"Postmodern Darbe"nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini ifade eden Çetin, "Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah’ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir." dedi.

Giresun

Giresun Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, İl Başkanı Kenan Tatlı, partililer ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Grup adına açıklamayı okuyan İl Başkanı Tatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı kararlı tavırlarından ödün vermediklerini ve vermeyeceklerini söyledi.

AK Parti ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak üzerlerine düşen görevin farkında olduklarını ifade eden Tatlı, "28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak." dedi.

Rize

AK Parti İl Başkanlığınca Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Midilli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997'de "demokrasiye balans ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini aktardı. Midilli, şunları söyledi:

"Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş ancak devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."

Gümüşhane

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda AK Parti İl Başkanlığınca organize edilen basın açıklamasına kadınlar, 28 Şubat sürecini protesto eden dövizlerle geldi.

Burada grup adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odaklarının, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunduğunu belirtti.

Trabzon

Atatürk Alanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, 28 Şubat sürecinde inançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınların bedel ödediğini vurgulayarak "Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi. O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir." dedi.

Artvin

AK Parti İl Başkanlığınca bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Halitpaşa Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılanlar, taşıdıkları dövizlerle 28 Şubat sürecini protesto etti.

Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Şenol Alpaslan, postmodern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için alanlarda olduklarını söyledi ve "Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz" dedi.

Bingöl

AK Parti Bingöl İl Başkanlığı'nca organize edilen program kapsamında Genç Caddesi'nde toplanan grup, "28 Şubat demokrasiye vurulan kara lekedir" ve "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dövizleri taşıdı.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan AK Parti Bingöl Medya ve Tanıtım Başkanı Yunus Sadunoğlu, Türkiye'nin 28 Şubat 1997 tarihinde "Demokrasiye Balans Ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini söyledi.

Sadunoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."

Diyarbakır

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde yapılan basın açıklamasına katılanlar, "28 Şubat demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete vurulan darbedir", "28 Şubat demokrasiye vurulan kara lekedir" ve "Unutmadık, unutmayacağız,unutturmayacağız" dövizleri taşıdı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Müzeyyen Kaya, 28 Şubat'ın siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda onarılması güç tahribatlara yol açtığını söyledi.

Demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odaklarının irtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına aldıklarını belirten Kaya, "Darbeciler tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatma üzerine kurdular." dedi.

Batman

AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından parti seçim lokali önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Hüseyin Borak, "Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır." dedi.

Darbecilerin 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulunduğunu aktaran Borak, "Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Aziz milletimiz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur." ifadelerini kullandı.

Gaziantep

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, 28 Şubat'ta insanların haklarının zorla elinden alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuması gerekçe gösterilerek, siyaset sahnesinden silinmek istendiğini anlatan Özkeçeci, Erdoğan'ın bugün milli iradeden aldığı güçle vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sorduğunu ifade etti.

Basın açıklamasına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve vatandaşlar da katıldı.

Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Hasan Suyun, parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, 28 Şubat 1997'nin Türkiye tarihinde kara bir leke olarak kaldığını söyledi.

Demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu tekrar haykırmak için açıklama yapma gereği duyduklarını dile getiren Suyun, "28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997 tarihinde "Demokrasiye Balans Ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini belirtti.

Demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için toplandıklarını anlatan Debgici, "Bugün gözyaşları dindi yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi." diye konuştu.

Basın açıklamasına AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Cihat Sezal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör ve diğer ilgililer katıldı.

Malatya

AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat'ta devletin gerçek sahibi olan milletin iradesine vurulmaya çalışılan pranganın tarihin derinliklerinde kaybolduğunu belirtti.

Kavuk, aziz milletin 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koyduğuna dikkati çekerek, "AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak." ifadelerini kullandı.

Kilis

AK Parti Kilis İl Başkanlığı "post modern darbe" olarak tarihe geçen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Ellerinde siyah zemin üzerine "28 Şubat post modern bir darbedir", "28 Şubat bin yıl sürdürülmek istenen bir darbedir", 28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan bir darbedir" yazılı dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özpolat, böyle günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Adıyaman

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Atatürk Bulvarı'nda yapılan basın açıklamasında, demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu bildirdi.

Açıklamanın ardından, 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla "28 Şubat'ın Manşetleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Siirt

AK Parti Siirt İl Başkanlığınca, parti binası önünde toplanan partililer "28 Şubat bin yıl sürdürülmek istenen karanlık darbedir", "28 Şubat insan haklarının kara günüdür", "28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan bir darbedir", "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" yazılı dövizler taşıdı.

AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 28 Şubat 1997 tarihinde "Demokrasiye Balans Ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini belirtti.

Darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini belirten Çalapkulu, şu ifadeleri kaydetti:

"Tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek 'muhtar' olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır."

Şırnak

AK Parti Şırnak İl Başkanlığınca Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda düzenlenen programda konuşan il başkanı Halil İbrahim Erkan, demokrasiye yönelik müdahalelerin insanlık suçu olduğunu haykırmak için toplandıklarını söyledi.

28 Şubat sürecinde meşru iktidara gayrimeşru müdahalede bulunduğunu anımsatan Erkan, şöyle konuştu:

"Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümlerle insanların değerlerine, inançlarına, kültürlerine göre bölerek kategorize ettiler. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle çok bedel ödedi, acılar çekti. Bu gözyaşları dindi ama izleri silinmedi. O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkı elinden alınanlar bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir."

Mardin

AK Parti Mardin İl Başkanlığı ve kentteki STK'ların da katılımı ile 28 Şubat sürecinde meşru iktidara yönelik yapılan postmodern darbe kınandı.

AK Parti Mardin İl Yönetim üyesi Mahir Karaboğa, darbecilerin 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulunulduğunu anımsattı.

Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikasının izlendiğini kaydeden Karaboğa, şunları dile getirdi:

"Demokrasi faciası yaşanan Türkiye’de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık."

Elazığ

Elazığ'da, 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla AK Parti Elazığ İl Başkanlığınca basın açıklaması yapıldı.

Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlikte partililer ellerinde "28 Şubat insan haklarının kara günüdür", "28 Şubat utanç tarihidir" yazılı dövizler taşıdı.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Türkiye Cumhuriyetinin 28 Şubat'ta karanlık bir süreci içerisine itildiğini söyledi.

Gürgöze, şunları aktardı:

"Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."

Van

Van'da AK Parti Büyükşehir Seçim Ofisi önünde bir araya gelen partililer adına konuşan AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Faysal İnan, 28 Şubat'ta demokrasi faciası yaşanan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle başta eğitim ve çalışma hakları olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir neslin toplumsal hayatın dışına çıkarıldığını söyledi.

İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınların bedel ödeyerek büyük acılar çektiğini ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler, bugün TBMM'de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir. Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek 'muhtar' olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır."

Hakkari

Hakkari'de AK Parti seçim bürosu önünde bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Necmettin Yakar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997'de karanlık bir sürecin içerisine itildiğini belirtti.

Demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini aktaran Yakar, şunları söyledi:

"Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasbetmeye teşebbüs etmiş, ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir."

Bitlis

Bitlis'te Ulu Cami Meydanı'nda basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Türkiye Cumhuriyeti 28 Şubat 1997 tarihinde "Demokrasiye Balans Ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini anlattı.

Postmodern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini ifade eden Günceoğlu, şöyle dedi:

"Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardı. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz."

Muş

Muş Belediyesi önünde bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhtesim Tunç, postmodern darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir arada olduklarını dile getirdi.

"Darbeciler 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular." diyen Tunç, şöyle konuştu:

"Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp, ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız."