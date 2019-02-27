Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.30
BIST 100
104,480.30
Altın
1,326.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 28 Şubat

'Dindar insanların 'terörist' muamelesi gördüğü süreçten geçtik'

Siirt'te 22 yıl önceki postmodern darbe sürecinde girdiği yazılı ve sözlü sınavı kazanıp, listelerde ismi açıklanmasına rağmen işe başlatılmayan Nezir Bağış, 17 yıl yaşadığı mağduriyeti hafızasından silemiyor.

Fecri Barlık  | 27.02.2019
'Dindar insanların 'terörist' muamelesi gördüğü süreçten geçtik'

Siirt

Siirt'te 28 Şubat sürecinde işe girmek için müracaat ettiği sınavda hem yazılıyı hem de mülakatı kazanmasına rağmen göreve başlatılmayan Nezir Bağış, 17 yıllık mağduriyetin ardından memuriyete başlamasına karşın yaşadıklarını hafızasından silemiyor.

28 Şubat sürecinde işe girmek için başvurduğu sınavı kazanıp, listelerde ismi açıklanmasına rağmen işe başlatılmayan Bağış (42), hafızasından silemediği, 17 yıl süren mağduriyetini AA muhabirine anlattı.

Mağduriyeti yıllar sonra giderilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde memuriyete başlayan Bağış, henüz 2 aylık evliyken kazandığı hakkından mahrum bırakıldığını söyledi.

Bağış, 22 yıl önce 28 Şubat sürecinde işe girmek için Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) müracaatta bulunduğunu dile getirerek, yazılı ve sözlü sınavı kazandığına dair listenin kurumun panosunda ilan edilmesine rağmen işe başlatılmadığını aktardı.

Göreve başlama tarihlerinin belirtilmesine rağmen bunun bir türlü yapılmadığını anlatan Bağış, "Memurluğu kazandığımız için bize 'Belgelerinizi getirip, teslim edin, pazartesi işi başlayın.' denildi. İşe başlayacağım için çok mutluydum. O dönem kurum amiri dosyalarımızı sümen altı edip, bizi işe başlatmadı." dedi.

"Bütün kapılar yüzümüze kapanıyordu"

Haklarına hukuki yollardan kavuşmaya çalıştıklarını vurgulayan Bağış, "Mahkeme sürecinde de baskı olduğu için o günlerde bize 'irticacı' gözüyle bakıyorlardı. Mahkeme de bizi reddetti. Yani kararı onaylamadılar." diye konuştu.

Bağış, mağduriyetlerini dönemin Devlet Bakanı Sacit Günbey'e ilettiklerini, onun talimatına rağmen görevlerine başlatılmadıklarına şahit olduklarını kaydetti.

O dönemde başvurdukları her yerden olumsuz yanıt aldıklarını, bu nedenle memur olma ümidinin tamamen tükendiğini aktaran Bağış, "O süreçte geçimimi sağlamak için için boyacılık, pazarlamacılık yaptım. 28 Şubat sürecinde nereye gidiyorsak, nerede hakkımızı soruyorsak, bütün kapılar yüzümüze kapanıyordu. Dindar insanların 'terörist' muamelesi gördüğü bir süreçten geçtik. Gümüş yüzüğü olanlar dahi işten atılıyordu. Başörtülü kadınlar üniversite kapısında bekletildi." ifadelerini kullandı.

Bağış, 17 yılının sıkıntılarla geçtiğini belirterek evini geçindirmekte zorlandığını söyledi.

Mağduriyetlerinin 17 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde giderildiğini anımsatan Bağış, "2014'teki torba yasa tasarısından biz yararlanamadık çünkü o yasada 'işten atılanlar' ibaresi yer alıyordu. Biz hiç göreve başlatılmadığımız için bu durum bizi kapsamıyordu. Konuyu Siirt Milletvekilimiz Osman Ören'e bildirdik. Kendisi bizzat bizimle ilgilendi. Ek bir madde ile işimize dönmemiz sağlandı." şeklinde konuştu.

"Yeniden dünyaya gelmiş gibi çok mutluydum"

Bağış, haklarının iade edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşe başlamayı hak ettiğim zaman yeni evliydim, işe başladığımda ise 4 çocuk sahibiydim. Çocuklarım da işe dönmeme şahit oldu. Yeniden dünyaya gelmiş gibi çok mutluydum. Geçmişe dönük özlük haklarımıza kavuşmak için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurduk. Kurum olumlu tavsiye kararı aldı. 17 yıllık mağduriyetimizi gideren Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümetin geçmişe dönük özlük haklarımızı da iade edeceğine güvenim tam."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor
Suudi medyasının Türkiye karşıtlığı ve acınası hali
AB çıkarları için 'demokrasiyi' askıya aldı

Benzer haberler

'Avrupa 28 Şubat'ını daha yeni yaşıyor'

'Avrupa 28 Şubat'ını daha yeni yaşıyor'

'28 Şubat NATO ve ABD destekli yapılan en büyük kötülüktür'

'Postmodern darbe'nin 22. yılı

'Postmodern darbe' cezasız kalmadı

'Postmodern darbe' cezasız kalmadı
'O dönem hakaretin adı tenkit oldu'

'O dönem hakaretin adı tenkit oldu'
'28 Şubat sonuç alınmış silahlı bir kalkışmadır'

'28 Şubat sonuç alınmış silahlı bir kalkışmadır'