'Dindar insanların 'terörist' muamelesi gördüğü süreçten geçtik'

Siirt'te 28 Şubat sürecinde işe girmek için müracaat ettiği sınavda hem yazılıyı hem de mülakatı kazanmasına rağmen göreve başlatılmayan Nezir Bağış, 17 yıllık mağduriyetin ardından memuriyete başlamasına karşın yaşadıklarını hafızasından silemiyor.

28 Şubat sürecinde işe girmek için başvurduğu sınavı kazanıp, listelerde ismi açıklanmasına rağmen işe başlatılmayan Bağış (42), hafızasından silemediği, 17 yıl süren mağduriyetini AA muhabirine anlattı.

Mağduriyeti yıllar sonra giderilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde memuriyete başlayan Bağış, henüz 2 aylık evliyken kazandığı hakkından mahrum bırakıldığını söyledi.

Bağış, 22 yıl önce 28 Şubat sürecinde işe girmek için Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) müracaatta bulunduğunu dile getirerek, yazılı ve sözlü sınavı kazandığına dair listenin kurumun panosunda ilan edilmesine rağmen işe başlatılmadığını aktardı.

Göreve başlama tarihlerinin belirtilmesine rağmen bunun bir türlü yapılmadığını anlatan Bağış, "Memurluğu kazandığımız için bize 'Belgelerinizi getirip, teslim edin, pazartesi işi başlayın.' denildi. İşe başlayacağım için çok mutluydum. O dönem kurum amiri dosyalarımızı sümen altı edip, bizi işe başlatmadı." dedi.

"Bütün kapılar yüzümüze kapanıyordu"

Haklarına hukuki yollardan kavuşmaya çalıştıklarını vurgulayan Bağış, "Mahkeme sürecinde de baskı olduğu için o günlerde bize 'irticacı' gözüyle bakıyorlardı. Mahkeme de bizi reddetti. Yani kararı onaylamadılar." diye konuştu.

Bağış, mağduriyetlerini dönemin Devlet Bakanı Sacit Günbey'e ilettiklerini, onun talimatına rağmen görevlerine başlatılmadıklarına şahit olduklarını kaydetti.

O dönemde başvurdukları her yerden olumsuz yanıt aldıklarını, bu nedenle memur olma ümidinin tamamen tükendiğini aktaran Bağış, "O süreçte geçimimi sağlamak için için boyacılık, pazarlamacılık yaptım. 28 Şubat sürecinde nereye gidiyorsak, nerede hakkımızı soruyorsak, bütün kapılar yüzümüze kapanıyordu. Dindar insanların 'terörist' muamelesi gördüğü bir süreçten geçtik. Gümüş yüzüğü olanlar dahi işten atılıyordu. Başörtülü kadınlar üniversite kapısında bekletildi." ifadelerini kullandı.

Bağış, 17 yılının sıkıntılarla geçtiğini belirterek evini geçindirmekte zorlandığını söyledi.

Mağduriyetlerinin 17 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde giderildiğini anımsatan Bağış, "2014'teki torba yasa tasarısından biz yararlanamadık çünkü o yasada 'işten atılanlar' ibaresi yer alıyordu. Biz hiç göreve başlatılmadığımız için bu durum bizi kapsamıyordu. Konuyu Siirt Milletvekilimiz Osman Ören'e bildirdik. Kendisi bizzat bizimle ilgilendi. Ek bir madde ile işimize dönmemiz sağlandı." şeklinde konuştu.

"Yeniden dünyaya gelmiş gibi çok mutluydum"

Bağış, haklarının iade edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşe başlamayı hak ettiğim zaman yeni evliydim, işe başladığımda ise 4 çocuk sahibiydim. Çocuklarım da işe dönmeme şahit oldu. Yeniden dünyaya gelmiş gibi çok mutluydum. Geçmişe dönük özlük haklarımıza kavuşmak için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurduk. Kurum olumlu tavsiye kararı aldı. 17 yıllık mağduriyetimizi gideren Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümetin geçmişe dönük özlük haklarımızı da iade edeceğine güvenim tam."