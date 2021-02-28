Bakan Pekcan: 28 Şubat'ı ve milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeleri lanetliyorum

Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "28 Şubat süreci"ni ve milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeleri lanetlediğini bildirdi.
Pekcan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Vesayetçi zihniyetin ürünü, inanca ve inanç özgürlüğüne darbe vuran #28Şubat'ı ve milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeleri lanetliyorum. pic.twitter.com/wxrNO9cLw1— Ruhsar Pekcan (@pekcan) February 28, 2021
Bakan Pekcan, mesajında, "Vesayetçi zihniyetin ürünü, inanca ve inanç özgürlüğüne darbe vuran 28 Şubat'ı ve milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeleri lanetliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.