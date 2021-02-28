Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşuyor
logo
Politika, 28 Şubat

Bakan Karaismailoğlu: Halkımızla birlikte hakikati ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 28.02.2021
Bakan Karaismailoğlu: Halkımızla birlikte hakikati ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 24 yıl önce milli iradeyi ve insan haklarını yok sayan darbe zihniyetine karşı onurlu bir mücadele gösteren halkla birlikte hakikati ve demokrasiyi savunmaya edeceklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, mesajında, "Bugün, tarihimize kara leke olarak geçen 28 Şubat darbesinin yıl dönümü. 24 yıl evvel milli iradeyi ve insan haklarını yok sayan darbe zihniyetine karşı onurlu bir mücadele gösteren halkımızla birlikte hakikati ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 917 bini geçti
Ürdün İçişleri ve Adalet Bakanları Kovid-19 önlemlerine aykırı davrandıkları için istifa etti
Macaristan Başbakanı Orban'a Çin aşısı uygulandı
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 90 milyonu geçti
'Parmaklarımdaki eklemlere kadar ağrı vardı'

Benzer haberler

Yeniden Refah Partisi: 28 Şubat postmodern darbesi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Yeniden Refah Partisi: 28 Şubat postmodern darbesi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bakan Karaismailoğlu: Halkımızla birlikte hakikati ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz

Bakan Pakdemirli: Milletin iradesini yok sayan tüm darbeleri lanetliyorum

Bakan Elvan: 28 Şubat demokrasi tarihimizde milli iradeyi hedef alan kara lekelerden biridir

Bakan Elvan: 28 Şubat demokrasi tarihimizde milli iradeyi hedef alan kara lekelerden biridir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe insanlık suçudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe insanlık suçudur