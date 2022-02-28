Dolar
13.81
Euro
15.48
Altın
1,909.84
ETH/USDT
2,615.40
BTC/USDT
37,992.00
BIST 100
1,940.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, 28 Şubat

28 Şubat'a mizahi dille odaklanan "Akşam Yemeği" filmi izleyicilerle buluştu

Ayşe Şahinboy Doğan ve Berrak Sağlam'ın yönettiği, Ayşe Sevim'in kaleme aldığı 28 Şubat dönemini mizahi bir dille ele alan "Akşam Yemeği" adlı kısa film izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 28.02.2022
28 Şubat'a mizahi dille odaklanan "Akşam Yemeği" filmi izleyicilerle buluştu

İstanbul

YouTube üzerinden yayınlanan filmin oyuncu kadrosunda Osman Doğan, İsmail Volkan Ceylan, Nurdan Albamya İnce ve Rabia Albayrak Değirmenci yer alıyor.

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Ayşe Şahinboy Doğan, 28 Şubat'ın yakın tarihte yaşanan karanlık bir süreç olduğuna işaret ederek, bu sürecin belirgin yönlerinden birinin başörtüsü yasakları olduğunu söyledi.

Doğan, kendi adına o sürece değinerek, "Kovulduğumuz kapılar, hakarete uğradığımız ortamlar, manevi şiddet gördüğümüz sanat dünyası ve dahası anlatmakla bitmez. Lakin başörtümden dolayı bizi aşağılamaya çalışanların yaptıklarını anlatıp onlara pirim verme niyetinde değilim. 28 Şubat ben ve benim gibi niceleri için mücadele demek. Onlar haklarımı elimden almaya çalıştıkça ben daha çok gayret ettim. Biz hiç kaybetmedik vesselam. Yol almamız biraz uzun sürdü o kadar." dedi.

"Mücadelenin anlatıldığı her platform 'mağdur edebiyatı' olarak görülmüştü"

O dönem yaşanılan sıkıntıların zaman içinde anlamını yitirmeye başladığına dikkati çeken Doğan, şöyle devam etti:

"Verilen mücadelenin anlatıldığı her platform 'mağdur edebiyatı' olarak görülmüştü. 28 Şubat'ta sıkıntılar yaşayan kadınlar dahi bu konu hakkında konuşmaktan zaman içinde vazgeçmişlerdi. Bu durum yaşanılanların yeni kuşağa aktarılmasında da sıkıntı oluşturuyordu haliyle. Yeni kuşak, tecrübe etmediği bir acıyı anlamakta istekli değil ve dairenin dışında. Eski kuşak ise yaşadıkları yaralar sebebiyle üzüntülü ve dairenin içinde."

28 Şubat'ı anlatmak için bugüne kadar insanları oldukları dairenin içine çağırdıklarını belirten Doğan, "'Buraya gelin, acımızı görün, bizi destekleyin' demeyi uygun bulduk. Fakat bu yöntem artık işe yaramıyor. Genç kuşak bizim dairemize girip olayları bizim gözümüzden görmek istemiyor. O zaman yapılacak şey dairemizden dışarıya çıkmak ve olayları dışarıdan bir gözle anlatmak. Bunun için en uygun yöntemin mizah olduğunu düşündüğümüz için absürt komedi tarzını seçtik." diye konuştu.

Ayşe Şahinboy Doğan, kısa filmin hikayesinin mekan olarak uzay gemisinde geçtiğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yani dünyaya ait bir yerde değiliz, acıların yaşandığı, anıların olduğu bir yeri tercih etmedik. Yine uzaylılar, olayları 'bir haklı yahut haksız' bulmak için dinlemiyorlar. Uzaylılar hazırlayacakları bir rapor için soruşturma yönetiyorlar amaçları ise akşam yemeğinde gezegenlerine dönmüş olmak. Yani biz kısa filmimizde galip ve mağlubun kesin bir şekilde ortaya çıkarıldığı, sloganik bir dil tercih etmiyoruz. İzleyenlerin konu hakkında düşünmesini istiyoruz."

"Yaşanılan şeylere mizahi yönden bakmanın iyileştirici ve öğretici bir yanı var"

Senarist, yazar Ayşe Sevim de 28 Şubat'ın aslında bir sermaye meselesi olduğunu filmde anlatmaya çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Filmde bu süreci, gerçekleştirenleri zalim, sistemi korumak isteyen, bunun için katı bir şekilde hareket eden statik kişiler gibi göstermek yerine, kurnaz, hayattaki ekonomik avantajlarını yitirmek istemeyen, yöneten ve yönetilen sınıfların olması gerektiğine inanan kişiler olarak veriyoruz. Hikayede, bizi anlamadıkları için değil, anlamayı çıkarlarına uygun bulmadıkları için böyle hareket ettiklerini hissettiriyoruz. Ayrıca filmimiz sayesinde olayların mağdurlarının da daha iyi hissedeceğini söylemek isteriz. Yaşanılan şeylere mizahi yönden bakmanın iyileştirici ve öğretici bir yanı var. Süreci yaşayan pek çok kadına bu anlatımın da şifa olacağına inanıyoruz."

Oyuncu Osman Doğan ise "28 Şubat darbesini gerçekleştirenler bize zeki, muktedir ve güçlü olarak lanse edildi. Halbuki vizyonsuz, vasat ve bağnaz tiplerdi. Ben de böyle bir karakteri canlandırdım. Doğaçlamalarla birlikte metne katkı sağlarken yeniden o zamanı hatırladık. İçimizdeki büyük yarayı açanları 'ti'ye alan bu yapımda yer almaktan keyif aldım." ifadelerini kullandı.

Yapımcılığını NetYazı'nın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Kürşat Duman, kurgu ve post sürecini ise Alperen Dinçel, Umut Can Güzel ve Bilge Kürşat Duman gerçekleştirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısının hastaneye başvuruyu önlemede etkinliği çok yüksek
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

28 Şubat'a mizahi dille odaklanan "Akşam Yemeği" filmi izleyicilerle buluştu

28 Şubat'a mizahi dille odaklanan "Akşam Yemeği" filmi izleyicilerle buluştu

Yazar İsmail Özen 28 Şubat'ın gençlerin bilmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi

İstanbul'da avukatlardan 28 Şubat protestosu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta 28 Şubat'ı anlattı: Ne hukuk işledi ne siyaset

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta 28 Şubat'ı anlattı: Ne hukuk işledi ne siyaset
Esma öğretmen 19 yılına mal olan 28 Şubat süreci unutulsun istemiyor

Esma öğretmen 19 yılına mal olan 28 Şubat süreci unutulsun istemiyor
Avukat Çarsancaklı, 28 Şubat sürecinde tanık olduğu hak ihlallerini anlattı: O dönemde toplum olarak mağdur edildik

Avukat Çarsancaklı, 28 Şubat sürecinde tanık olduğu hak ihlallerini anlattı: O dönemde toplum olarak mağdur edildik