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Türkiye, 28 Şubat

'28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, "28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak." dedi.

Aynur Ekiz  | 28.02.2019
'28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak'

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak." değerlendirmesini yaptı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi." ifadelerine yer verdi.

Türk milletinin vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz 2016'daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Altun, "28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak." açıklamasında bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında, 28 Şubat postmodern darbesinin simgelerinden biri haline gelen Sincan'da yürütülen tanklar ile 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı milletin direnişini gösteren fotoğraflara da yer verdi.

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