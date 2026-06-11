İlkleri, Dev Stadyumları ve Dikkat Çeken İstatistikleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası

Futbolseverlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenmeye hazırlanıyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı dev organizasyon, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında futbol şöleni sunacak.

16 farklı statta ve 4 farklı saat diliminde oynanacak toplam 104 maçla futbol tarihinin en geniş kapsamlı turnuvalarından biri hayata geçecek.

3 Ülke 16 Farklı Stadyum

Turnuva boyunca maçlar 3 ülkede toplam 16 farklı stadyumda oynanacak.

En büyük kapasiteye sahip stat 94 bin kişiyle ABD'deki Dallas Stadı olurken, en düşük kapasiteye sahip stat 45 bin kişiyle Kanada'daki Toronto Stadı olacak.

Turnuvanın açılış maçı ise 11 Haziran'da 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda oynanacak.

Stat, turnuva tarihinde 3. kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stadyum olarak tarihe geçecek.

2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

Turnuvanın açılış maçı 11 Haziran'da Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

Stat, turnuva tarihinde 3. kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stadyum olarak tarihe geçecek.

Dünya şampiyonunun belirleneceği dev final ise 19 Temmuz'da ABD'de yer alan 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonda genel maç takvimi ise şu şekilde:

Grup Aşaması: 11 Haziran - 27 Haziran 2026 Son 32 Turu: 28 Haziran - 3 Temmuz 2026 Son 16 Turu: 4 - 7 Temmuz 2026 Çeyrek Finaller: 9 - 11 Temmuz 2026 Yarı Finaller: 14 - 15 Temmuz 2026 3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026 Final Maçı: 19 Temmuz 2026

Türkiye 24 Yıl Sonra Yeniden Dünya Kupası'nda

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 yenerek 24 yıllık hasrete son verdi ve turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Eleme serüvenine E Grubu'nda başlayan milliler; İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele etti.

Grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla İspanya’nın ardından ikinci sırada bitiren ay-yıldızlılar, play-off oynama hakkı elde etti.

Play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 geçen Türkiye, finalde ise Slovakya'yı eleyen Kosova'yı geçerek biletini cebine koydu,

Elemeler boyunca rakip filelere 19 gol gönderen millilerde, üçer kez ağları havalandıran Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu en skorer isimler olarak öne çıktı.

A Milli Futbol Takımı bu turnuva ile birlikte tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Daha önce 1950'de Brezilya'da düzenlenecek organizasyona katılma hakkı kazanan ancak dönemin ekonomik koşulları ve ulaşım zorlukları nedeniyle turnuvaya gidemeyen Türkiye, kupaya ilk kez 1954 İsviçre'de katıldı.

Ay-yıldızlı ekibin katıldığı son organizasyon ise 48 yıl aradan sonra gidilen ve dünya üçüncüsü olarak tarihi bir başarıya imza atılan 2002 Güney Kore-Japonya turnuvası oldu.

Ay Yıldızlılar D Grubu'nda

Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşti.

ABD, turnuvanın ev sahiplerinden biri olması sebebiyle kupaya doğrudan katılım sağlarken, organizasyon tarihinde bugüne dek 11 kez boy gösterdi.

Güney Amerika elemelerini 6. sırada bitiren Paraguay 9'uncu, Asya elemelerinden gelen Avustralya ise 7. kez bu dev sahnede yer alacak.

Milli Takımın D Grubu'ndaki maç programı ve stat bilgileri şu şekilde:

Türkiye'nin Gruptan Çıkma İhtimalleri

Ay-yıldızlı ekibin grubunu nasıl tamamlayacağı, eşleşeceği rakipler açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye grubunu lider bitirmesi halinde; B, E, F, I ya da J Grubu'nun üçüncüsüyle San Francisco Bay Area Stadı'nda karşılaşacak.

Milliler grubunu ikinci tamamlarsa G Grubu'nun ikincisiyle Dallas Stadı'nda oynayacak.

Eğer grup maçları sonunda üçüncü olur ve 12 grup içindeki en iyi performansı gösteren 8 üçüncü takım arasına girerse, bu kez E, I veya K gruplarının liderlerinden biriyle eşleşme olasılığı doğacak.

Turnuva yeni kurallara tanıklık edecek

Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) aldığı kararlarla, 2026 Dünya Kupası'nda maç akışını iyileştirmek ve tempo kesintilerini azaltmak amacıyla devrim niteliğinde yeni kurallar resmen sahne alacak.

5 Saniye Kuralı: Hakemler, kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacak; taç atışı zamanında kullanılmazsa top rakibe geçecek, kale vuruşu gecikirse rakip takım korner kazanacak.

10 Saniyede Değişiklik: Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde tamamlanmak zorunda olacak; bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu en az bir dakika kenarda bekleyecek ve takımı o sürede bir kişi eksik oynayacak.

Sakatlık Beklemesi: Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncular, oyuna dönmek için bir dakika beklemek zorunda kalacak.

İtirazlara Kırmızı Kart: Hakemle yaşanan gerginliklerde oyuncu ağzını eliyle veya formasıyla kapatırsa, ya da karara tepki olarak sahayı terk ederse doğrudan kırmızı kart görebilecek.

Genişletilmiş VAR: Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi artık hatalı kornerleri, ikinci sarı kart pozisyonlarını ve duran toplar (korner, serbest vuruş) kullanılmadan önce hücum oyuncularının yaptığı ihlalleri de inceleyebilecek.

Kupa'nın Tasarımı

Kazanan takım kupanın altın olan aslını değil, altın pirinç alaşımdan üretilen ve adının kazındığı bir kopyasını alıyor.

Şarj Edilebilen Akıllı Top: Trionda

2026 Dünya Kupası'nın resmi maç topu, İspanyolcada "üç dalga" anlamına gelen ve ev sahibi üç ülkenin ilk kez bir araya gelmesini simgeleyen "Trionda" olacak.

Kırmızı, yeşil ve mavi renk şemasına sahip topun yüzeyinde her ev sahibi ülkeyi temsilen; Kanada için akçaağaç yaprağı, Meksika için kartal ve ABD için yıldız simgeleri bulunuyor.

Aerodinamik dört panelli yapısı ve derin dikişleriyle optimum uçuş stabilitesi sağlayan top, teknolojik altyapısıyla da dikkat çekiyor.

İçerisinde bulunan 500 Hz hareket sensörü çipi, topun her hareketine dair bilgiyi VAR sistemine gerçek zamanlı olarak ileterek, ofsayt pozisyonları dahil birçok kritik kararın hızla ve hassas bir şekilde alınmasını sağlayacak.

Bu akıllı topun en ilginç yönü ise tıpkı bir elektronik cihaz gibi şarj edilecek olması; tam şarjla yaklaşık 6 saat kullanılabilen Trionda, her maçtan önce şarj edilerek sahaya çıkarılacak.

Futbol dünyasının en önemli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası'nı, düzenlendiği 1930 yılından bu yana sadece 8 farklı ülke kazandı.

Geride kalan 22 turnuvada en fazla şampiyonluk yaşayan takım, kupayı 5 kez müzesine götüren Brezilya oldu.

Brezilya'yı dörder şampiyonlukla Almanya ve İtalya takip ederken, Arjantin 3, Uruguay ve Fransa ikişer, İngiltere ile İspanya ise birer kez bu büyük gururu yaşadı.

Kupayı bugüne dek 5 Avrupa ve 3 Güney Amerika ülkesi kazanırken, diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı.

Dünya Kupası Tarihinin Gol Kralları

Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu.

Stabile, 1930 Uruguay'da 8 golle ilk sırayı aldı. 1934'te Çekoslovak Oldrich Nejedly 5, 1938'de Brezilyalı Leonidas 7 golle birinciliği elde etti.

Brezilya'dan 5 gol kralı

Tüm Dünya Kupalarına katılan tek ülke Brezilya, aynı zamanda en fazla gol kralı çıkaran ülke olarak da tarihe geçti.

Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 20 ülkeden 31 futbolcu, gol krallığı sevinci yaşadı. Brezilya, 5 oyuncuyla başı çekti. Almanlar, 3 futbolcuyla ikinci, Fransa, Arjantin, Macaristan, İtalya ve İngiltere ise ikişer oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Birer futbolcusu gol kralı olan ülkeler ise şunlar:

Çekoslovakya, SSCB, Şili, Yugoslavya, Portekiz, Polonya, Bulgaristan, Rusya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, Uruguay ve Kolombiya.

Pele ve Maradona başaramadı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele ve Diego Armando Maradona, Dünya Kupası tarihinde gol krallığı yaşayamadı.

Brezilyalı Pele, mücadele ettiği 4 organizasyonda takımına 14 maçta 12 gol kazandırırken gol krallığına ulaşamadı.

Maradona da 21 maçta 8 gol attı ve katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gol bakımından zirveye çıkamadı.

Kupanın son gol kralı ise 2022 Katar'da attığı 8 golle Fransız futbolcu Kylian Mbappe oldu.

Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan futbolcu ünvanı ise, 4 farklı turnuvada (2002, 2006, 2010, 2014) toplam 16 kez fileleri havalandıran Alman forvet Miroslav Klose'nin elinde bulunuyor.

Ronaldo 5 Turnuvada Gol Atan Tek Futbolcu

Dünya Kupası tarihinde 5 farklı turnuvada (2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022) gol kaydeden tek futbolcu Portekizli Cristiano Ronaldo.

Tecrübeli yıldız, 2026'da da fileleri havalandırması halinde kırılması güç bu rekorunu daha da geliştirecek.

Arjantinli yıldız Lionel Messi ise 2026 Dünya Kupası'nda gol yollarının yanı sıra; 26 karşılaşmayla turnuva tarihinde en çok maça çıkan ve 2315 dakikayla sahada en çok kalan oyuncu rekorlarını da geliştirmek için sahaya çıkacak.

Zidane'ın Vedası: Materazzi'ye Atılan Unutulmaz Kafa

Almanya'da düzenlenen 2006 FIFA Dünya Kupası finali, Fransız yıldız Zinedine Zidane'ın sıra dışı vedasıyla akıllara kazındı.

İtalya ile oynanan final mücadelesinin ikinci uzatma devresinde, 110. dakikada Marco Materazzi'ye kafa atarak kırmızı kart gören Zidane, futbol kariyerini bu olayla noktaladı.

Kırmızı kart sonrası efsane ismin Dünya Kupası'nın yanından geçerek soyunma odasına gitmesi, İtalya'nın şampiyonluğundan çok daha uzun süre gündemde yer aldı.

Turnuvanın 40 Yaş Üstü “Yaşlı Kurtları”

Organizasyonda ilerleyen yaşlarına rağmen milli takımlarının vazgeçilmezi olan 40 yaş üstü 7 futbolcu sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

İskoçya Milli Takımı'nın 43 yaş 162 günlük file bekçisi Craig Gordon, forma giymesi halinde 2026 Dünya Kupası'nın en yaşlı oyuncusu ünvanını alacak.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, turnuvada 6. kez boy göstererek bu alanda tarihi bir rekor kıracak.

Şampiyonada ayrıca Hırvatistan'dan Luka Modric, Almanya'dan Manuel Neuer, Bosna Hersek'ten Edin Dzeko ve Yeşil Burun Adaları'ndan Vozinha da 40 yaş üstü isimler olarak ülkeleri için ter dökecek.

Bunun yanı sıra turnuvada, 2014 şampiyonu Almanya'dan Manuel Neuer, 2018 şampiyonu Fransa'dan 4 isim ve 2022 şampiyonu Arjantin'den 17 futbolcu olmak üzere, daha önce Dünya Kupası'nı kazanma başarısı göstermiş toplam 22 oyuncu yeniden sahne alacak.

Ayakta Ölen Adam: Baggio'nun Kaçırdığı Penaltı

Dünya Kupası tarihi unutulmaz dramalara ve hüzünlere de sahne oldu. 1994 ABD finalinde İtalya ile Brezilya arasında oynanan ve sonucu penaltıların belirlediği maçta, İtalyanların "Kutsal at kuyruğu" lakaplı yıldızı Roberto Baggio'nun son penaltıyı kaçırdıktan sonraki duruşu futbolun ikonik anlarından biri oldu.

Baggio'nun ellerini beline koyup başını önüne eğerek hareketsiz kalması, İtalyanlar tarafından söylenen "Socrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta öldü." sözleriyle futbol dünyasının unutulmazları arasına girdi.

Kendi Kalesine Attığı Gol Sonunu Getirdi

Kupa tarihinin tartışmasız en trajik ve üzücü olayı yine 1994 yılında ABD'de yaşandı.

Kolombiyalı futbolcu Andres Escobar, takımının ev sahibi ABD'ye 2-1 mağlup olduğu maçta kendi kalesine attığı gol nedeniyle turnuva sonrasında ülkesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Escobar'ın, bu maç için yüksek miktarlarda bahis oynayan ve yenilgiyi kabullenemeyen Kolombiya mafyası tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Dikkat Çeken İstatistikler Diğer İstatistikler

Takım sayısının 48'e çıkması birçok ülkeye tarihi fırsatlar sundu, Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez turnuvaya katılma hakkı elde ederken, Afrika kıtası ise organizasyonda ilk kez 10 milli takımla temsil edilecek.

Futbolun en büyük organizasyonunun geride kalan 22 turnuvasında birçok çarpıcı istatistik de ortaya çıktı. Kupa tarihinin en farklı galibiyetini, 1982'de El Salvador'u 10-1 mağlup eden Macaristan elde etti.

Macarlar ayrıca 1954'te Güney Kore'yi 9-0 yenerken, aynı skoru 1974'te Zaire karşısında Yugoslavya da tekrarladı.

Turnuva tarihinde maçları en fazla penaltılara kalan ülke olan Arjantin, 7 maçının 6'sından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Almanya ve Hırvatistan ise seri penaltı atışlarına giden 4'er maçının tamamında gülen taraf oldu.

Gol istatistiklerine bakıldığında, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, atılan 172 golle turnuva tarihinin en çok gol kaydedilen organizasyonu olarak kayıtlara geçti.

Maç başına 5,38 gol ortalamasının yakalandığı ve toplam 140 golün atıldığı Türkiye'nin de katıldığı 1954 İsviçre organizasyonu ise en yüksek gol ortalamasına sahip turnuva ünvanını bugüne dek korumayı başardı.