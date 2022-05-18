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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Yargıtay, FETÖ'den 23 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski Jandarma Okullar Komutanı tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun da arasında bulunduğu 23 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

İsmet Karakaş   | 18.05.2022
Yargıtay, FETÖ'den 23 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin açılan ve Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince 17 Temmuz 2018'de karara bağlanan davanın temyiz incelemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesince tamamlandı.

Daire, dönemin Jandarma Okullar Komutanı eski tuğgeneral Köroğlu ile eski albaylar Arif Kalkan, Özkan Doğanay, eski yarbaylar Efkan Güler, Fazıl Ergün, Hacı Akyel, Orhan Çetin, subay temel kurs tabur komutanı vekili eski binbaşı Tarık Görener ile Abdullah Serdar Acar, Bahri Barış Cordan, Cemil Çetin, Coşkun Kazankaya, Fatih Çelik, Haydar Hacıpaşalıoğlu, İdris Kaya, Mehmet Özoğul, Murat Tamer, Okan Yalçın, Onur Demirel, Özkan Darendeli, Ramazan Akkuş, Ramazan Atım ve Yusuf Yiğit'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Ayrıca, Fazıl Ergün'e "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 26 yıl 8 ay hapis ile Özkan Darendeli'ye "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan verilen 13 yıl 6 ay hapis cezaları da onandı.

7 sanık hakkındaki karar bozuldu

Daire, sanıklar İslam Kılıç, Adem Yaşar, Emrah Coşkunsu, Haldün Zülkadiroğlu, Mehmet Bakan, Nurettin Özdoğan ve Osman Küt hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını ise bozdu.

Kararda, Özdoğan dışındaki 6 sanığın Türk Ceza Kanunu 39'uncu madde uyarınca kusurlu hareketleri ile orantılı, hakkaniyete uygun bir ceza tertip edilmesi gerektiği gözetilmeden, hatalı değerlendirme ile doğrudan fail olarak cezalandırılmasının bozma nedeni yapıldığı ifade edildi.

Özdoğan hakkındaki hüküm ise "eksik araştırma" nedeniyle bozuldu. Kararda, bu sanığa ilişkin dava dosyasındaki delillerin yeniden değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiği belirtildi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, 15 Temmuz'dan önce hazırlanan plan doğrultusunda darbe girişiminde yer alacak personelin görev yerlerinin belirlendiği ve isim listelerinin oluşturulduğu anlatıldı.

İddianamede, 15 Temmuz günü Jandarma Okullar Komutanlığı'nda görev yapan sanıklar ile başka birliklerde görev yapıp darbe teşebbüsü kapsamında Jandarma Okullar Komutanlığı'na gelen sivil kıyafetli askerlerin, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, Beytepe'deki Jandarma Okullar Karargahı'nın işgalini gerçekleştirdiği ifade edildi.

İşgal kapsamında, nizamiye bölgesinin giriş ve çıkışlarını engelleyen sanıkların, karargah içinde bulunan cephaneliği açtığı ve diğer şüphelilere mühimmat dağıtarak, darbe teşebbüsünde rol aldığı, ayrıca başka davada yargılanan kursiyer teğmenlerin de sekizer kişilik gruplar halinde söz konusu eylemlerde yer aldığı aktarıldı.

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