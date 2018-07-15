Vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti

İstanbul'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'na katılmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti.

İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirileceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alana vatandaşlar akın etti.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek program için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki bölümünde oluşturulan alanı doldurdu.

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Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" , "Her Türk asker doğar", "Meclis’te PKK istemiyoruz", "İşte ordu işte komutan" şeklinde sloganlar attı, tekbir getirdi.

Bazı vatandaşların ay-yıldızlı ve "15 Temmuz’da nöbetteyiz" yazılı tişört giydiği, bazı şehit yakınlarının da şehit fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle alana geldiği gözlendi. Bazı gençler de asker kıyafetleriyle alana geldi.

Alanda vatandaşlar çeşitli yazıların bulunduğu dövizler, pankartlar, şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları taşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının ve ay-yıldızın bulunduğu, üzerinde "Başkan" yazan bayraklar da dikkati çekti. Alanda dört büyük kulübün formalarını giymiş taraftarlar da hazır bulundu.

15 Temmuz‘da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yönelik bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Turgut Solak’ın adının verildiği zırhlı araç platforma yakın yere konuşlandırılırken, bazı vatandaşlar zırhlı aracın önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek tören öncesinde Ümraniye, Kartal, Sancaktepe, Ataşehir ve Maltepe civarından vatandaşlar araç konvoyu oluşturarak ya da yaya şekilde saat 14.00'te trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki alana doğru geldi.

Ayrıca alana gelen vatandaşlara meyve suyu ve sandviç ikram edildi.. Anma programına katılanlara Hamidiye firmasınca üzerinde 15 Temmuz anısına özel logo bulunan su şişeleri dağıtıldı. Pet şişelerin üzerinde, "Şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla." ifadesi yer alıyor.



Türk Telekom ve Turkcell de alanda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunuyor.

Kısıklı'ya çıkan yollar üzerinde de polis güvenlik noktaları oluşturdu. Kurulan stantlardan da vatandaşlara yemek ikramında bulunuluyor.



Vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun bulunduğu bölgede de toplanmaya başladı.