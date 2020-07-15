Euro
7.83
Dolar
6.87
BIST 100
117,741.10
Altın
1,808.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Türkiye Motosiklet Federasyonundan 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" İstanbul'dan başladı.

Uğur İslamoğlu   | 15.07.2020
Türkiye Motosiklet Federasyonundan 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü Fotoğraf: İslam Yakut /AA

İstanbul

Motosiklet tutkunları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araya gelerek buradan konvoy halinde Ankara'ya doğru hareket etti.

Saat 06.00'da başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" kapsamında sürücüler, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılacak.

Ankara'daki törenin ardından konvoy, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine doğru hareket edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de insanlar üzerinde denemesine başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
Meksika ve ABD Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 21 Ağustos'a kadar kapattı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Arjantin'de bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda Kovid-19 çıktı
Koronavirüste günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi

Benzer haberler

Büyükelçi Kavakcı: Malezya'nın iş birliğiyle FETÖ'ye en güzel mesaj verilmiştir

Büyükelçi Kavakcı: Malezya'nın iş birliğiyle FETÖ'ye en güzel mesaj verilmiştir

Türkiye Motosiklet Federasyonundan 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, TRT World Forum'da 15 Temmuz'u değerlendirdi

AK Parti Gençlik Kollarından 15 Temmuz'u anlatan çizgi roman

AK Parti Gençlik Kollarından 15 Temmuz'u anlatan çizgi roman
Emniyet Genel Müdürlüğünden videolu '15 Temmuz' paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğünden videolu '15 Temmuz' paylaşımı
HÜDA PAR Genel Merkezi: 251 vatandaşımızı katleden darbecileri ve destekçilerini lanetliyoruz

HÜDA PAR Genel Merkezi: 251 vatandaşımızı katleden darbecileri ve destekçilerini lanetliyoruz