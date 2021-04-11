Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Delta V Uzay Teknolojileri AŞ tesislerinde incelemelerde bulundu.
logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Trabzonspor düşüşe geçti

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından 17 maçta 2,47 puan ortalaması yakalayarak zirve yarışına katılan bordo-mavililer, son 8 karşılaşmada 1,25 puan ortalamasıyla hedefinin uzağında kaldı.

Selçuk Kılıç   | 11.04.2021
Trabzonspor düşüşe geçti

Trabzon

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son haftalarda puan ortalamasında büyük düşüş yaşandı.

Ligin ilk 8 haftasında alınan kötü sonuçların ardından göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren bordo-mavililer, son haftalarda ise düşüş yaşadı.

Ligde Abdullah Avcı yönetiminde ilk 17 karşılaşmada 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan ve 42 puan toplayan bordo-mavililer, maç başına 2,47 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı.

Bu dönemin ardından düşüşe geçen Karadeniz ekibi, son 8 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 10 puan toplayabildi, maç başına 1,25 puan ortalamasında kaldı.

Son 6 haftada 11 puan kaybetti

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 6 maçta kazandığı puandan daha fazlasını kaybetti.

Son 6 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 7 puan toplarken 11 puan yitirdi.

Son 3 deplasmanda golü yok

Trabzonspor, son 3 deplasman maçında rakip fileleri havalandıramadı.

Karadeniz ekibi, ligin 28. haftasında 4 Mart'ta dış sahada Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarından 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 351 bin 334’e yükseldi
Fransa'da son 24 saatte 43 bin 284 Kovid-19 vakası görüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası tamamlandı
Araştırma: Moderna'nın Kovid-19 aşısı, Pfizer-BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor

Benzer haberler

Trabzonspor düşüşe geçti

Trabzonspor düşüşe geçti

Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça çıktı

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında gol çıkmadı

Bol gollü maçı Göztepe kazandı

Bol gollü maçı Göztepe kazandı
Beşiktaş, Vodafone Park'taki 5. yılını kutluyor

Beşiktaş, Vodafone Park'taki 5. yılını kutluyor
Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı