Tokat'ta FETÖ soruşturmasının 3 şüphelisi yakalandı

TOKAT

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 13 zanlıdan 3'ü gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Adana, Ankara, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Manisa, Mardin, Ordu ve Tekirdağ'da 11 muvazzaf astsubay, bir sözleşmeli er ve bir sivilden oluşan haklarında gözaltı kararı bulunan 13 kişiden 3'ü yakalandı.

Tokat'a getirilen zanlılar ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Muhabir: Ekber Türkoğlu



