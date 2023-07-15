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Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

TİKA, Kamerun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi düzenledi

Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğraf sergisi düzenledi.

Ahmet Emin Dönmez  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
TİKA, Kamerun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi düzenledi Fotoğraf: Ahmet Emin Dönmez / AA

Yaounde

TİKA'nın, Yaounde Merkez Camii'nin avlusunda gerçekleştirdiği, 15 Temmuz gecesine ilişkin fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterildi.

15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunan ve dualar edilen programın sonunda, cami cemaatine yemek ikram edildi.

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