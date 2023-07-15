TİKA, Kamerun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi düzenledi
Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğraf sergisi düzenledi.
Yaounde
TİKA'nın, Yaounde Merkez Camii'nin avlusunda gerçekleştirdiği, 15 Temmuz gecesine ilişkin fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterildi.
15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunan ve dualar edilen programın sonunda, cami cemaatine yemek ikram edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.