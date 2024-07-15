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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Ticaret Bakanı Bolat: Milletimiz ile el ele vererek 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelen Türk milleti ile el ele vererek ecdadın miras bıraktığı ülkeyi daha güçlü yarınlara hazırlamaya ve 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cüneyt Kemal Özkök  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Ticaret Bakanı Bolat: Milletimiz ile el ele vererek 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından paylaştığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, 15 Temmuz gecesi, aziz milletin şanlı tarihinden aldığı güçle, ülkenin geleceğini hedef alan hain darbe girişimine karşı şanlı bir direniş gösterdiğini hatırlattı.

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu liderlik ve milletimizin dünyaya örnek olan engin cesaretiyle bütünleşmiş olan direniş ruhu, devletimizi, geleceğimizi, ekonomimizi, güvenliğimizi hedef alan cuntacıların ve onların arkasındaki odakların planlarının başarısızlığa mahkum olmasında büyük bir rol oynamıştır." ifadesini kullanan Bolat, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi devletimizi, kurumlarımızı, Gazi Meclisimizi, şehirlerimizi ve milletimizin iradesini hedef alan saldırılara karşı devlet-millet el ele vererek Türkiye’mizin geleceğini karanlığa sokmaya çalışan hain saldırıyı püskürttük. Bu düşüncelerle, ülkemizin bağımsızlığını ve birliğini hedef alan hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu aziz vatan için canını feda eden tüm kahraman asker, polis ve sivil şehitlerimize şükranlarımızı sunuyor, Yüce Allah’tan gani rahmet diliyoruz. Tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelen milletimiz ile el ele vererek ecdadımızın bize miras bıraktığı ülkemizi daha güçlü yarınlara hazırlamaya ve 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz."

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