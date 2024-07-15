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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Kültür, 15 Temmuz Darbe Girişimi

TBMM'de "Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru" sergisi açıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit anneleri, eşleri, gazi ve gazi eşlerinin yaptığı eserler ile şehitlerin eşyalarından oluşan "Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru" sergisinin açılışını yaptı.

Ahmet Buğra Olaç  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
TBMM'de "Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru" sergisi açıldı Fotoğraf: Raşit Aydoğan - AA

TBMM

TBMM Şeref Holü'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında açılan sergi, 19 kategoride 155 eserden oluşuyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan sergiye ilişkin bilgi aldı.

Şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Kurtulmuş'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski meclis başkanları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.


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