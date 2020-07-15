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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

TBMM'de 'demokrasi nöbeti' başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcuların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamındaki "demokrasi nöbeti" başladı.

Alper Atalay,Ali Kemal Akan   | 15.07.2020
TBMM'de 'demokrasi nöbeti' başladı

TBMM

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin dördüncü yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcular darbe girişimi sırasında Meclisin bombalanan yerlerini gezdi. 


Sporcular daha sonra TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde "demokrasi nöbeti"ni başlattı. Sporcuların üzerlerine 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu tişörtler giydiği görüldü.

Sporcular, sabah namazına kadar sürecek "demokrasi nöbeti" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sporcuların maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması dikkati çekti.

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