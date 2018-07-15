Fotoğraf: AA/Özge Elif Kızıl

ANKARA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKSAT Genel Müdürlüğünde düzenlenen 15 Temmuz şehitleri anma programına katıldı.

FETÖ'nün, 15 Temmuz'da, ipini elinde bulunduranların telkini ile büyük bir ihanet girişimini başlattığını belirten Yıldırım, Türkiye'nin istiklal ve istikbaline kastetmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yıldırım, "Bayrağımızın, demokrasimizin onurunu hainlere teslim etmeyen milletimiz, şehirlere adeta sel olup aktı. Darbe girişiminin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliği, hükümetimizin kararlı duruşu ve milletimizin cesaretiyle büyük bir zafer elde edildi." dedi.

Başbakan olduğu bu dönemde, alçak kalkışmayı, Cumhurbaşkanının feraseti, liderliği, vatansever askerlerin, polislerin cesaretli müdahalesiyle bastırdıklarını anlatan Yıldırım, "Zaferin asıl mimarı ise meydanlarda adeta her biri Seyit Onbaşı, Nene Hatun, Ulubatlı Hasan olan gençlerimizdi. Milletimiz Çanakkale ruhu ile bir kez daha dirilmiş 'ya İstiklal ya ölüm' demişti." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün öncelikli amacının önceki darbe girişimlerinde olduğu gibi iletişimi kesmek, iletişim altyapısını çökertmek olduğunu aktaran Yıldırım, "Böylece vatandaş bilgi alamayacak, darbeye karşı direniş sağlanamayacaktı. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın, bizim, milletle irtibat kurmamız engellenecek, bir oldu bittiyle darbe tamamlanmış olacaktı." diye konuştu.

Bu amaçla FETÖ'nün TÜRKSAT'ı hedef aldığını dile getiren Meclis Başkanı Yıldırım, şunları kaydetti:

"Amaçları, Türkiye'deki bütün yayınları durdurmaktı. Ve ilk önce üzerinde Türk bayrağı olan büyük antene bomba attılar. Ancak bilmedikleri, hesap edemedikleri bir şey vardı, faaliyette olmayan, sadece 1990'lı yıllarda TÜRKSAT 1-A, 1-B'ye hizmet eden sembolize bir antendi. Herhalde 'en büyük çaplı anteni alaşağı edersek işi bitirmiş oluruz.' dediler. Halbuki bu alçaklar, teknolojinin çok geliştiğini, artık büyük çanaklı antenlerin değil çok daha gelişmiş, gözükmeyen antenlerin olduğunu hesap edememişlerdi. 'Ne diyoruz?' Allah plan yapanların en hayırlısıdır. Oysa ki yayınlar başka yerden yapılıyordu."

Yıldırım, şöyle devam etti:

"İlk defa burada söylemek istiyorum. Burayı kurduktan sonra, o gündü genel müdüre 'eğer buraya bir şekilde saldırı olursa, biz bu yayınların devam etmesini nasıl sağlayacağız? Bir tedbirimiz var mı?' diye sordum. 'Yok' dediler. 'O zaman derhal buraya tedbir alacaksınız.' dedim. O günü hiç arzu etmeyiz, olsun istemeyiz ama olduğu zaman sistem herhangi bir aksaklık olmadan çalışmalıdır. Çünkü darbecilerin genel uygulamasıdır. Geçmişte darbelerde ya Harbiye radyosunu yahut TRT binası işgal edilir, sonra 'darbe yapıldı' denilir, kestirip atılır. Ancak günümüzde iletişim kanalları o kadar çok gelişti ki o kadar çeşitlendi ki darbecilerin göremediği, bilemediği en önemli konuların birisi de buydu. O gece kahramanları arasında şüphesiz yazılı ve görsel medyanın, sosyal medyanın, katkılarını, payını gözardı edemeyiz."

"Darbe girişiminin başladığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızla beraber müdahale için karar aldık.' diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Dedik ki 'ölmek var dönmek yok. Bu alçaklara bu bayrağı teslim etmeyeceğiz. Bu ezanları susturmayacağız.' Milletimizi meydanlara davet ettik ve o gece halkın gücü, tankın gücünü yendi. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Büyük milletimiz darbecilere darbeyi vurdu. Havadan buraları taramak, bombalar atmak suretiyle burayı etkisiz hale getirmeye çalıştılar. TÜRKSAT'ta çalışan arkadaşlarımızın basiretli ve akıllı tutumları sayesinde bu emellerine ulaşamadılar. Burada iki değerli TÜRKSAT çalışanı, Ahmet Özsoy ve Ali Karslı şehit oldu. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Ayrıca Ferhat Derecik, Muhammed Emin Sergili, Bilal Davut Hasetçi, Halil Ersoy gazi oldu. Cenabı mevlam, görevi başında ayrılmayarak görevi başında canını veren bu kardeşlerimize ve bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Vatan savunmasında teröre karşı mücadele eden şehitlerimize de Allah rahmet eylesin, gazilerimize hayırlı, uzun ömürler versin."

TÜRKSAT çalışanlarına teşekkür

Bu darbe girişiminin bastırılmasının en önemli faktörlerinden birinin de milletin iletişim kanallarının ortadan kaldırılamaması olduğunu belirten Yıldırım, "Biliyorsunuz FETÖ'cüler diğer bir adres olarak TRT'yi seçtiler. Korsan duyularını yapmayı başardılar ve bu şekilde milletin gözünü korkutmayı ve sindirmeyi denediler ancak TÜRKSAT o esnada yedek sistemi devreye sokarak TRT'yi yayından çıkardı, böylece darbecilerin emelleri kursaklarında kaldı. Bütün gece boyunca yayınlar devam etti, bütün kanallar çalıştı, vatandaşlarımız sağlıklı bilgi alma imkanına kavuştu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve diğer yetkililerle, milletle sürekli iletişim halinde, darbe girişimiyle ilgili safahatı paylaştıklarını ve bu darbenin püskürtülmesini temin ettiklerini belirten Yıldırım, "Burada bu darbenin önlenmesinde kısıtlı imkanlarıyla canla başla çalışan TÜRKSAT'taki vatansever, vefakar kardeşlerimize, yönetim kurulu başkanı, genel müdür ve yöneticiler başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizde razı olsun." dedi.

"Şahlanma zamanı"

"Darbe ve vesayet defteri, Türkiye'de 16 nisan halk oylamasıyla kapanmıştır." diyen Yıldırım, parlamenter sistemin, vesayeti, çift başlılığı, darbeleri önleyemediğini ve nihayet 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sistemin değiştirilmesi yönündeki iradenin çok daha belirgin hale geldiğini belirtti.

16 nisanda yapılan halk oylamasıyla 95 yıllık yönetim sisteminin tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreyi girdiğini anımsatan Yıldırım, "Bu sistemle beraber artık tek ve yegane vesayet sahibi aziz milletimiz olmuştur. Millet, iktidarı sandıkta belirliyor ve gelecek beş yıl için emaneti teslim ediyor. 24 haziranda yeni sistemin ilk seçimleri gerçekleşmiş ve bir yandan yasama meclisi diğer yandan da hükümet teşekkül etmiştir. Şimdi artık Türkiye'nin kayıp zamanlarını telafi etme ve şahlanma zamanıdır." diye konuştu.

"Milletimizin Çanakkale'de yenilmemiştir, Medine savunmasında geri çekilmemiştir, Kut-ül Amare'de diz çökmemiştir, Sakarya'da düşmana aman vermemiştir, 15 Temmuz'da bir avuç haine ise dünyayı dar etmiştir." diyen Yıldırım, "Bundan sonraki dönemde de Türkiye'nin istikbali aydınlık olacaktır. İlkemiz bellidir, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türkiye'nin yeni ufka yelken açtığı açtığı bugünlerde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, "15 Temmuz unutulmayacak, unutturulmayacak. Daima canlı olarak milletin sinesinde yaşayacaktır." dedi.

Yıldırım'ın konuşmasının ardından şehitler için dua okundu.

Yıldırım, TÜRKSAT'ın girişindeki şehitler anıtında da dua etti.

Muhabir: Alp Özden