Dolar
33.01
Euro
36.03
Altın
2,434.98
ETH/USDT
3,370.50
BTC/USDT
62,945.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeler, gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Darbeler sadece o an yaşayanların ödediği bir bedel değildir, sonraki on yıllarda da gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir." dedi.

Seval Ocak  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeler, gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir

TBMM

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeler, gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir
Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz" konulu sergi açıldı
İstanbul Boğazı'nda karaya sürüklenen gemi emniyetle demirletildi
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bıraktı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeler, gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeler, gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet