TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeler, gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Darbeler sadece o an yaşayanların ödediği bir bedel değildir, sonraki on yıllarda da gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir." dedi.
TBMM
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.