TEKİRDAĞ

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Uluslararası sistemin bazı yabancı istihbarat örgütlerinin bir maşası olarak, bir taşeronu olarak Türkiye'de bir askeri darbe teşebbüsüne kalkışmak, ilk defa 15 Temmuz'da görüldü. Onun için buna darbe teşebbüsü diyoruz ama, çoğu zaman da bir işgal teşebbüsü diyoruz. Çünkü bu Türkiye'nin kendi iç dinamikleri ile kalkışılmış bir darbe teşebbüsü değil, tamamen uluslararası sistemin Türkiye'ye bir müdahalesi olarak ortaya çıkmıştır." dedi.

Şentop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılının olduğunu hatırlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı gün halkın gücünün, tankın gücü karşısında galip geldiğini dile getiren Şentop, "Hain darbe girişiminin ikinci yılındayız. Milli Birlik ve Beraberlik Günü olarak anıyoruz. Türkiye çok darbeler, teşebbüsler, muhtıralar yaşadı. 15 Temmuz'un bizim tarihimizde ayrı bir yeri var. Bütün darbelerin, muhtıraların uluslararası sistemde Türkiye'ye hasım devletlerin, istihbarat örgütleri ile irtibatları var. Uluslararası sistemin bazı yabancı istihbarat örgütlerinin bir maşası olarak, bir taşeronu olarak Türkiye'de bir askeri darbe teşebbüsüne kalkışmak, ilk defa 15 Temmuz'da görüldü. Onun için buna darbe teşebbüsü diyoruz ama, çoğu zaman da bir işgal teşebbüsü diyoruz. Çünkü bu Türkiye'nin kendi iç dinamikleri ile kalkışılmış bir darbe teşebbüsü değil, tamamen uluslararası sistemin Türkiye'ye bir müdahalesi olarak ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Darbe girişimi millete karşı yapıldı

FETÖ'nün Türkiye'de uzun yıllardır kadrolaştığını ve 15 Temmuz'da bunu devreye soktuğunu aktaran Şentop, "Hain FETÖ uzun yıllar Türkiye'de belli bir örgütlenmeyi gerçekleştirmiş. Bu örgütlü yapıyı da dış güçler Türkiye aleyhine, milletin seçmiş olduğu, hükumet, meclis aleyhine kullanmıştır. Şehitlerimizin öldürülüş şekilleri bu darbenin nasıl bir zihniyetle yapıldığını, planlandığını gösteriyor. Bombalanan mekan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin ilk defa doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun çalışma mekanı. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanıyor. Milletin oyları ile ülkeyi yönetmek için seçilmiş olan bir makam. Sembolik yerler seçiliyor hep. " ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara öldürme kastı ile ateş edildiğini ve bunun da otopsi raporları ile sabit olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Burada taarruz, Meclis'e Külliye'ye değil, onların temsil ettiği millet iradesine, millete karşı yapılmıştır. Bu açık ve net. Şehitlerimizin önemli bir kısmı da otopsi raporlarında var. Tek kurşunla şehit edilmişler. Ya alınlarından ya göğüslerinden vurulmuşlar. Öldürme kastı ile kendilerine ateş edilmiş. Bu teşebbüsün ne kadar millet, devlet karşıtı ne kadar haince bir teşebbüs olduğunu açıkça gösteriyor. Ama milletimiz, daha önce darbeler de yaşadı, müdahaleler de yaşadı. Hiçbirinde olmayan bir şekilde bu teşebbüs karşısında şaha kalkmış ve bayraklarını alarak Cumhurbaşkanımızın iradesi ile talimatıyla meydanlara koşmuş ve bu hain teşebbüsü durdurmuştur. Devlet ve millet bütünleşmesi sağlanırsa, milletin değerleri ile devletin değerleri aynılaştırılır ise, devlet milletin devleti haline getirilirse böyle bir sonuç ortaya çıkar."

Muhabir: Ömer Ural