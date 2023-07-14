Dolar
26.15
Euro
29.35
Altın
1,955.91
ETH/USDT
1,987.90
BTC/USDT
31,135.00
BIST 100
6,419.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Taksim Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Taksim Camisi'nde mevlit okunarak dualar edildi.

Halis Akyıldız  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Taksim Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Beyoğlu Belediyesince düzenlenen programda cuma namazı öncesi camide Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programda, 15 Temmuz şehitleri için dualar okundu.

Daha sonra okunan cuma hutbesinde de 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitler için dualar edildi.

Bundan 7 yıl önce 15 Temmuz gecesinde milletin birliği ve devletin bekasının FETÖ tarafından hedef alındığı belirtilen hutbede, "O gece Rabb'imizin yardımı yine bizimleydi. Millet ve devlet el ele vererek bozguncuların karşısında dimdik durduk. Destansı bir dirilişle dahili ve harici hainlerin emellerini boşa çıkardık." ifadeleri kullanıldı.

Hutbede, şunlar kaydedildi:

"Nice kardeşimiz bu dirilişte şehadete yürüdü, nice kardeşimiz de gazilik nişanesini bir şeref madalyası olarak bedeninde taşımaktadır. Ülkemizi ve aziz milletimizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı her daim yek vücut ve tek yürek olalım. Bu vesileyle geçmişten günümüze muazzez değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize yüce Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum."

Cuma namazı çıkışında Beyoğlu Belediyesince vatandaşlara helva ve su ikram edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkanı İmamoğlu'na Tuzla Belediye Başkanına hakaretten dava
Avrupa, darbe girişiminin 7'nci yılında FETÖ üyelerinin barındığı adres olmayı sürdürüyor
Diyarbakır'da preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı
Taksim Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu
Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor

Benzer haberler

Avrupa, darbe girişiminin 7'nci yılında FETÖ üyelerinin barındığı adres olmayı sürdürüyor

Avrupa, darbe girişiminin 7'nci yılında FETÖ üyelerinin barındığı adres olmayı sürdürüyor

Taksim Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

TİHEK Başkanı Kılıç, FETÖ mensuplarının 15 Temmuz öncesindeki hak ihlallerini anımsattı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıktı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıktı
FETÖ'cü darbecilerin İstanbul'daki yargılamaları 7 yıldır sürüyor

FETÖ'cü darbecilerin İstanbul'daki yargılamaları 7 yıldır sürüyor
15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Baysan'ın ailesi, acıyı ve gururu bir arada yaşıyor

15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Baysan'ın ailesi, acıyı ve gururu bir arada yaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet