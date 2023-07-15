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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde konuşuyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndan yayındayız.
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Spor, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Spor federasyonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri andı

Spor federasyonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak şehitleri andı.

Fatih Çakmak  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Spor federasyonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri andı

Ankara

Spor federasyonları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 7. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajları paylaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinden yer alan mesajda ise "Aziz milletimiz, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde, ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan alçakça saldırıya karşı durarak; milli iradeye, cumhuriyetimize ve demokrasiye bağlılığını tüm dünyaya gösterdi. Milletimizin birliğine yönelik bu hain girişimi bir kez daha kınarken; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." görüşlerine yer verdi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de "15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde kaybettiğimiz şehitlerimizin acısını hala içimizde yaşarken, ülkemizin birlik ve beraberlik, dayanışma sınavını tüm dünyaya başarıyla göstermesi gelecek nesillere örnek olmuştur. 15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizi rahmetle ve dualarla anarken, tüm halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum." ifadelerini paylaştı.

Türkiye Tenis Federasyonun mesajında, "15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz." denildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu ise "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde; kahramanca mücadele vermiş tüm aziz şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve duayla anıyoruz." paylaşımında bulunurken, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı dimdik durarak demokrasi destanı yazan milletimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, vatanımız için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." mesajına yer verdi.

Güreş, atletizm, tekvando, okçuluk, geleneksel spor dalları, yüzme, cimnastik, bisiklet, otomobil sporları ve satrancın yanı sıra diğer spor federasyonları da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

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