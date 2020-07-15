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15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Büyük Çamlıca Camii’nde mevlid programı düzenleniyor. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenleniyor. Samsun Cumhuriyet Meydanı 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda 251 Hatim Duası programı düzenleniyor.
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Kurumsal Haberler, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Siirt'te AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz sergisi açıldı

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla "15 Temmuz'da Yaşananlar" sergisi açıldı.

Fecri Barlık   | 15.07.2020
Siirt'te AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz sergisi açıldı

Siirt

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla "15 Temmuz'da Yaşananlar" sergisi açıldı.

Sergi, Valilik ve Belediye ile AA ve GAP Gençlik ve Kültür Evi iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve protokol üyeleri tarafından açıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, sergide beğeniye sunulan fotoğrafları bir süre inceledi, AA muhabirlerinden sergi hakkında bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, serginin sonunda anı defterini imzaladı.

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