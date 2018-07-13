Şehitlerinin acısını torunlarına sarılarak hafifletiyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında eşi Necati Sayın ve damadı Fazıl Gürs'ü şehit, iki kızı da gazi olan Vehibe Sayın torunlarının sevgisiyle hayata tutunuyor.

Fotoğraf:AA/Aytaç Ünal

ANKARA - YASEMİN KALYONCUOĞLU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında eşi ve damadı şehit, iki kızı da gazi olan Vehibe Sayın, acısını çocuklarına ve torunlarına sarılarak dindirmeye çalışıyor.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı koymak için Genelkurmay Başkanlığının önüne giden inşaat mühendisi Necati Sayın ve damadı Fazıl Gürs, darbecilerin tankları halkın üstüne sürmesi üzerine üst geçitten düştü.

Olay yerinde ağır yaralanan Sayın ve damadı Gürs hastanede hayatını kaybetti. Necati Sayın arkasında gözü yaşlı 3 kızını, 2 oğlunu ve eşini bıraktı. Fazıl Gürs'ün ise 6 yaşında bir oğlu yetim kaldı.

Necati Sayın'ın eşi Vehibe Sayın, iki yıldır yaşadığı acıları ve zor günleri AA muhabirine anlattı.

Eşinin darbe girişimini duyduğunda "cihat zamanı" diyerek iki kızını ve damadını alıp Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini aktaran Sayın, kendisinin ve büyük kızının evde torunuyla birlikte kaldıklarını belirtti.

Vehibe Sayın, iki kızının, damadının ve eşinin Genelkurmayın önündeki üst geçide çıktıklarını, amaçlarının tankın üzerine atlayarak vatandaşların ezilmesini engellemek olduğunu söyledi.

Gazi olan kızından 2 gün haber alamadı

Vehibe Sayın, ailesini meydanlara gönderdikten sonra evde korku dolu anlar yaşadıklarını belirterek, "İçime kötü bir şey doğdu. Kelimeişehadet getirdik kızımla. Birkaç dakika sonra kızım Ayşenur aradı. 'Anne, babam, eniştem ve Ülkü ablam köprüden düştü. Başımız sağ olsun' dedi. Ne yapacağımızı bilemedik." diye konuştu.

Hastaneye kaldırıldığında kızı Ülkü'nün bilincinin kapalı, leğen kemiğinin ve kolunun kırık olduğunu vurgulayan anne Vehibe Sayın, "İki gün boyunca gazi olan kızım Ülkü'yü bulamadık. Hastaneye kaldırılmış halbuki. Soyadı yanlış kaydedildiği için bulamadık. Öldü zannettik. Kardeşi Ayşenur hastanedeyken yanındaki sedyede ablasını görüyor. Şimdi durumu iyi. Zor günler geçirdi." ifadelerini kullandı.

"Ben de onunla kabre girmek istedim"

Ailecek zor günler geçirdiklerini belirten Sayın, eşini toprağa verdikleri günü gözyaşları içinde şöyle anlattı:

"Eşimin öldüğüne şu anda bile inanamıyorum. Bana yaşıyormuş gibi geliyor. Şehitlik öyle bir mertebe ki eşimi kabristana koyarken, ki ben kabirden çok korkan bir insandım, hiç korkmadım. Ama o kadar güzel bir yerdi ki ben de onunla kabre girmek istedim."

Aile büyüğü olarak ayakta kalmak zorunda olduğunu, acısıyla tatlısıyla hayata devam ettiklerini söyleyen Vehibe Sayın, 5 çocuğu, 2 torununa sarılarak acısını dindirdiğini aktardı.

"FETÖ yakınları gerçekten çok cahil"

FETÖ davalarını izlemek üzere dört kez duruşmalara katıldığını ve her izlediğinde sinirlerinin bozulduğunu dile getiren Sayın, sanık yakınları ve avukatlarının şehit ailelerine kaba davrandığını ifade etti. Sayın, "Bir defasında davaya gittim. Sırayla aileleri alıyorlardı. Sanık yakınlarından birisi, 'Bunların hiçbirinin şehitleri yok ki.' dedi. Ben de kalktım ayağa ve tepki gösterdim. Sonra sustum, gerçekten çok cahil olduklarını gördüm." diye konuştu.

İki yıldır devam eden FETÖ davalarında suçlulara hak ettikleri cezaların verilmesini isteyen Sayın, sadece FETÖ'cüler için değil yakın zamanda gündeme gelen çocuk istismarcıları için de idamın gelmesini diledi.

Vehibe Sayın, "Çocukları taciz ediyorlar sonra da öldürüyorlar. Bu adamların Sultanahmet Meydanı'nda idam edilmesini istiyorum. Devletimizden sadece bunu talep ediyorum." dedi.

Sayın, şehit ailelerinden desteklerini esirgemeyen ve onları her zaman dinleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



