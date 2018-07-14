ANKARA - Nuğman Göktaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Lokman Biçinci'nin ailesi, çocuklarının hatıralarıyla yaşıyor.

Şehit Biçinci'nin babası Recep Biçinci (67), AA muhabirine, darbe girişiminden bir gün önce Erzurum'da yaşayan kızlarını geçirdiği hastalık nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

Sonraki gün de darbe girişiminin yaşandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla oğlu Lokman'ın, ellerini öperek meydanlara inmek için evden ayrıldığını belirten baba Biçinci, şöyle konuştu:

"Oğlum, Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca elimizi öpüp evden ayrıldı. Sabaha karşı da şehadet haberini aldık. Benim oğlum vatanı için canını verdi. Allah böyle acılar yaşatmasın. Bir kez yaşattı ama tekrar aynı şey olursa 9 çocuğum var, ben dahil hepimiz vatan için canımızı vermeye hazırız."

Biçinci, darbecilerin en ağır cezaları almasını istediğini de ifade etti.

"Acısı hala taze"

Anne Güldane Biçinci de 15 Temmuz gecesi oğullarını kaybettiklerini ve bunun acısını hala yaşadıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine oğlu Lokman'ın heyecanlandığını vurgulayan Güldane Biçinci, şunları kaydetti:

"Oğlum Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca heyecanlandı, yerinde duramadı. Elimizi öptü ve evden çıktı gitti, durduramadık. Zaten gözü karaydı, korku nedir bilmezdi. 'Anne sen bir çay koy ben hemen gidip geleceğim' dedi ve gitti ama hala dönmedi. 2 yıl oldu acısı hala taptaze içimizde. Pazar günleri birlikte kahvaltı yapardık onu özlüyorum. Mezarına gittiğimde 'anne, anne' diye seslendiğini duyuyorum."

Şehit Lokman Biçinci'nin kardeşi Hakan Biçinci de 15 Temmuz davalarını takip ettiğini, suçluların en kısa zamanda en yüksek cezayı almasını istediğini belirterek, "Onu çok özlüyorum. Kardeşimle yaptığımız kavgaları bile özlüyorum. Keşke şimdi yanımda olsaydı da yine kavga etseydik." diye konuştu.