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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

'Odatv davası'na bakan hakim ve savcılar hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütünün kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının "görevi kötüye kullanma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Kemal Karadağ   | 14.10.2019
'Odatv davası'na bakan hakim ve savcılar hakim karşısında

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının "görevi kötüye kullanma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakim karşısına çıktı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8'inci Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya FETÖ'den tutuklu sanıklar eski hakim Bülent Kınay, Metin Özçelik, Hikmet Şen, eski savcılar Adnan Çimen, Halük Gedikli, tutuksuz sanık eski hakim Ayten Çeken ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada, müştekiler Nedim Şener, Coşkun Musluk ile Hanefi Avcı bulunmadı.

İddianame yerine geçen Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin son soruşturmanın açılmasına dair kararını okuyan Daire Başkanı Haydar Metiner, kararda örgüte sempati duymayan ve FETÖ'ye karşı eleştiri niteliğinde kitaplar, yazılar kaleme alan Şener, Musluk ile eski emniyet müdürü Avcı hakkında hukuka aykırı şekilde dinleme, arama, el koyma, tutuklama ve tutukluluğun devamına ilişkin FETÖ menfaati kapsamında kararlar veren sanıkların, "görevi kötüye kullanma" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediğinin belirtildiğini aktardı.

Daire Başkanı Metiner, sanıkların bu suçlardan cezalandırılmalarının talep edildiğini bildirdi.

Daha sonra bazı sanık avukatları, müvekkilleri hakkında açılan örgüt üyeliğine yönelik davayla bu davanın birleştirilmesini talep etti.

Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, soruşturmada yer alan, davaya bakan kapatılan özel yetkili İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görev yapan sanıklara savunma için söz verdi.

Sanıklardan eski savcı Adnan Çimen, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kapatılan özel yetkili İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Odatv davasının 14'üncü celsesinde geçici duruşma savcısı olarak bulunduğunu, bu celsede de tutuklamanın devamına ilişkin kararı dosya kapsamında verdiğini ileri sürdü.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

Davada sanık olan yer alan eski hakim ve savcılar şöyle:

"Adnan Çimen, Ayten Çeken, Birol Bilen, Bülent Kınay, Celal Kara, Cihan Kansız, Eşref Aksu, Gökmen Demircan, Hadi Çaldır, Halük Gedikli, Hikmet Şen, Hüseyin Aksoy, Hüseyin Ayar, İbrahim Balık, Mehmet Ekinci, Mehmet Karababa, Mehmet Sarı, Mehmet Uğurlu, Menekşe Uyar, Mesut Özcan, Metin Özçelik, Mustafa Boz, Mustafa İren, Nalan Can, Osman Kaya, Salih Kaya, Savaş Çelik, Seyfettin Atıcı, Seyfettin Mermerci, Ufuk Ermertcan, Yakup Günay, Yılmaz Kıstı, Zekeriya Öz."

Davanın geçmişi

Odatv'de yapılan aramalar sonrasında gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener, Soner Yalçın ile eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 sanığın özel yetkili İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına 22 Aralık 2011'de başlanmış, dönemin Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesiyle görevli İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin yasal düzenlemeyle kapatılması sonrası İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamaların ardından 12 Nisan 2017'de tüm sanıkların beraatine karar verilmişti.

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