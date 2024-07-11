Dolar
32.83
Euro
35.90
Altın
2,405.47
ETH/USDT
3,170.10
BTC/USDT
58,454.00
BIST 100
10,992.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Mardinli 15 Temmuz gazisi Halil Algan "o gece" yaşadıklarını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da tankın üzerindeyken açılan ateş sonucu omuriliğinden yaralanan ve yaşamını yatağa bağlı sürdüren Mardinli gazi Halil Algan, o gece yaşadıklarını unutamıyor.

Beşir Şavur  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Mardinli 15 Temmuz gazisi Halil Algan "o gece" yaşadıklarını anlattı

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Nur Mahallesi'ndeki evinde tedavisi süren 2 çocuk babası gazi Algan, gazetecilere yaptığı açıklamada, o dönemde İstanbul'da yaşadıklarını, o gece işten eve döndükten sonra izlediği haberlerden darbe girişimini öğrendiğini, bunun üzerine tekrar dışarı çıktığını söyledi.

Dışarı çıktığında kalabalıkla karşılaştığını, Esenlerden havalimanına doğru yürüdükleri esnada arkalarından gelen tankı durdurmak için üzerine yaklaşık 10 kişi ile çıktıklarını anlatan Algan, "Tank yayaların içine daldı, bazı vatandaşlarımızı sakatladı, bazılarını şehit etti, arabaların üzerinden geçti, onları ezdi. Kalabalıktan çıkan tank hızlandı. Bir müddet sonra tankın içinden üstteki askere silah uzatıldı. Yaklaşık 3 kilometre gittikten sonra silah sesi duydum. Vurulduğumu anladım, büyük bir acı hissettim." dedi.

Algan, kaldırıldığı hastanede 45 gün yoğun bakımda, 1 ay da serviste tedavi gördüğünü belirtti.

Tedavisinin hala sürdüğünü dile getiren Algan, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman şükrediyorum. Allah beterinden saklasın. Darbe kötü bir şey. Yine olsa yine sokağa çıkarım. Bu halimden daha kötü durumda olsam yine çıkarım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı
"Kuyu-8" operasyonlarında yakalanan 61 şüphelinin işlemleri sürüyor
TCG Kınalıada'dan Sri Lanka'ya liman ziyareti
Bursa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Kahramanmaraş'ta depremde 19 kişinin öldüğü Damla Apartmanı'na ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Benzer haberler

Mardinli 15 Temmuz gazisi Halil Algan "o gece" yaşadıklarını anlattı

Mardinli 15 Temmuz gazisi Halil Algan "o gece" yaşadıklarını anlattı

FETÖ'nün darbe girişiminin 8. yılı

Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlardan etkilenen mahalleler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

Telkari ustası 38 yıldır altın, gümüş ve bakıra ateşle şekil veriyor

Telkari ustası 38 yıldır altın, gümüş ve bakıra ateşle şekil veriyor
Mardin'de yakalanan PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlusu Baransson sınır dışı edildi

Mardin'de yakalanan PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlusu Baransson sınır dışı edildi

İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Ruken Çağur'un cenazesi Mardin'de defnedildi

İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Ruken Çağur'un cenazesi Mardin'de defnedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet