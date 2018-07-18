KPSS sorularının sızdırılması davasında 2 sanığa hapis cezası

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 3 davada, sanıklardan 2'sine "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını ve KPSS sorularını sınavdan önce elde etmediklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

İddia makamının görüşünün alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Elvan Küçükkaban'a "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 6 yıl 3 hapis cezası verdi. Sanığa ayrıca, atandığı kamu kurumundan aldığı maaşların toplamının 2 katı kadar da para cezası verilmesine hükmedildi.

Mahkemede görülen diğer davada ise Mustafa Pınar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme, sanık N.K'nin ise beraatine karar verdi.

Muhabir: İsmet Karakaş