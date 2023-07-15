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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Marmaris Körfezinde su sporları gösterisi yapılıyor
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Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında, 15 Temmuz şehitleri anıldı

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Muhammed Semiz  | 15.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında, 15 Temmuz şehitleri anıldı

İstanbul

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında anma etkinliği düzenlendi.

"Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, ülkenin, tüm kurumlarındaki hain unsurları temizleyerek yoluna devam ettiğini, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Büyükelçi Göksu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm gaziler ile birlik ve beraberlik için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andığını ifade etti.

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