Karadeniz'de 15 Temmuz şehitleri anısına mevlit okutuldu

Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Giresun ve Ordu'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

TRABZON

Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Giresun ve Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Trabzon'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programa Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazı öncesi okunan mevlidin ardından, 15 Temmuz şehitleri ve diğer tüm şehitler için dua edildi.

- Rize

Rize'de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Şeyh Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programa Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazından önce okutulan mevlit sonrası İl Müftü Yardımcısı Naci Çakmakçı dua etti. Daha sonra vatandaşlara şeker ve lokum ikram edildi.

- Bayburt

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yakutiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, daha sonra mevlit okundu.

İl Müftülüğünce cuma namazı öncesi organize edilen programda, 15 Temmuz şehitleri ve diğer tüm şehitler için dua edildi.

- Ordu

Ordu'da, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Altınordu ilçesi Hükümet Camisi'nde düzenlenen programa Vali Seddar Yavuz da katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

İl genelindeki tüm camilerde de mevlit programı düzenlendi.

- Artvin

Artvin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Artvin Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

İl Müftülüğünce cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Şehitler için dua edilen program, kılınan cuma namazıyla sona erdi.

-Giresun

Giresun'da, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, kent genelindeki camilerde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Muhabir: Meltem Yılmaz,Atakan Çıtlak,Eyüp Elevli,Yusuf Okur,Fikret Delal