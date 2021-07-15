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Yaşam, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

Kapadokya’da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla gökyüzüne süzüldü.

Alpaslan Körükcü,Dilaver Can   | 15.07.2021
Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

Nevşehir

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı

Kapadokya’da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla gökyüzüne süzüldü. Sabah erken saatlerde Nevşehir’in Avanos ilçesi Paşabağı mevkisinden havalanan balonlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu. ( Alpaslan Körükcü - Anadolu Ajansı )


AK Parti Nevşehir İl Başkanlığınca hazırlanan "Unutmadık unutturmayacağız" ve "Türkiye geçilmez" yazılı pankartlar ve Türk bayrakları sıcak hava balonlarının sepetlerine asıldı.

Sabah erken saatlerde Nevşehir’in Avanos ilçesi Paşabağı mevkisinden havalanan balonlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, gazetecilere, sıcak hava balonlarına asılan pankartlarla dünyaya mesaj vermek istediklerini söyledi.

15 Temmuz’u unutturmayacaklarını belirten Kemikkıran, "Bu anlamlı günde dünyanın incisi Kapadokya’da, bölgenin en önemli turizm araçlarından sıcak hava balonları, teşkilatlarımızın hazırlamış olduğu pankartlarla ve şanlı Türk bayrağı ile havalanıyor. 251 şehidimizi ve 2196 gazimizi minnetle anıyoruz. Onları unutmadığımızı ve asla unutmayacağımızı göstermek istedik. Dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimiz var. Bütün dünyaya bölgemizden bu mesajı veriyoruz." dedi.

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