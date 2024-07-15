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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ‘’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Töreni'’ne katılıyor. Gaziantep’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenleniyor. DRON - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Galata Kulesine ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılıyor.
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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Jandarma Genel Komutanlığından 15 Temmuz'a özel Mehteran konseri

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Mehteran Komutanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkentte konser verdi.

Yusuf Soykan Bal  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Jandarma Genel Komutanlığından 15 Temmuz'a özel Mehteran konseri Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen konserde, Jandarma Mehteran Komutanlığınca seslendirilen marşlara vatandaşlar da eşlik etti.

Konseri izleyenler cep telefonlarıyla fotoğraf ve video da çekti.

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