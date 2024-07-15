Jandarma Genel Komutanlığından 15 Temmuz'a özel Mehteran konseri
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Mehteran Komutanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkentte konser verdi.
Ankara
Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen konserde, Jandarma Mehteran Komutanlığınca seslendirilen marşlara vatandaşlar da eşlik etti.
Konseri izleyenler cep telefonlarıyla fotoğraf ve video da çekti.
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