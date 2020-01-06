Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
112,859.50
Altın
1,572.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Tanıtım Toplantısı” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında, biri muvazzaf 5 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Barış Kılıç   | 06.01.2020
Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik soruşturmalarda alınan şüpheli beyanları, fotoğraflı teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, biri muvazzaf jandarma üsteğmen 5 kişi hakkında Ankara merkezli üç ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı

'FETÖ'nün mahrem imamı'nın savunması delillerle çürütüldü

FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklandı

Arnavutluk'tan Türkiye'ye sınır dışı edilen FETÖ şüphelisi 'asker sorumlusu' çıktı

Arnavutluk'tan Türkiye'ye sınır dışı edilen FETÖ şüphelisi 'asker sorumlusu' çıktı
Koza-İpek davasında sona gelindi

Koza-İpek davasında sona gelindi
Hava Harp Okulu'ndaki askeri öğrencilerin 15 Temmuz davasında karar

Hava Harp Okulu'ndaki askeri öğrencilerin 15 Temmuz davasında karar