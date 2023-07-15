Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nden 15 Temmuz'a özel konser
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkentte konser verdi.
Ankara
Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen konserde, Jandarma Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marş ve eserlere vatandaşlar da eşlik etti.
Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik boyunca vatandaşlardan bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.
Konseri dinlemeye gelenlerden Hasan Hüseyin Çöpel, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden duyduğu gururu dile getirdi. Çöpel, 7 senedir düzenlenen tüm etkinliklere katıldığını belirterek, "Unutmadık, unutturmayacağız. Ülkemiz çok güzel yerlere geldi." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.