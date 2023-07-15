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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 3 boyutlu LED Kule'de gösterim yapıldı

İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 3 boyutlu LED Kule'de video gösterimi gerçekleştirildi ve sergi açıldı.

Mustafa Güngör  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 3 boyutlu LED Kule'de gösterim yapıldı Fotoğraf: Ömer Evren Atalay / AA

İzmir

Gündoğdu Meydanı'nda bugün sabah saatlerinde açılan 3 boyutlu LED Kule'de, 15 Temmuz 2016'da yaşananlar gösterilip, 15 Temmuz'un görgü tanıklarının videoları yayımlandı.

Meydanda ayrıca 15 Temmuz'u anlatan 25 fotoğraftan oluşan açık hava sergisi de kuruldu. Sabah saatlerinden itibaren hem LED Kule'yi hem de sergiyi yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, AA muhabirine, 15 Temmuz'un, Türk siyasi tarihinde benzersiz olaylardan biri olduğunu söyledi.

15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı Türk milletinin kahramanca mücadele verdiğini ve zafer kazandığını belirten Yüksel, "15 Temmuz, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ve milletimizin sağduyusuyla, ülkemizin işgaline karşı gösterdiğimiz bir direniştir. 15 Temmuz, Türk milletinin damarlarında mevcut olan özgürlük, inanç ve demokrasiye olan bir aşktır. 15 Temmuz, tüm dünyaya karşı Türk milleti olarak verdiğimiz 'Türkiye geçilmez' mesajıdır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak 15 Temmuz direnişine sahip çıkmaya devam ettiklerini vurgulayan Yüksel, İletişim Başkanlığı koordinasyonuyla 81 ilde ve bazı ülkelerde etkinlikler yapıldığını aktardı.

İzmir'de 3 boyutlu LED Kule ve açık hava sergisi açtıklarını dile getiren Yüksel, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da 25 fotoğraftan oluşan sergiyi gezip, fotoğrafları inceledi.

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