Euro
10.11
Dolar
8.56
BIST 100
1,367.25
Altın
1,824.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’de “5. Yılında 15 Temmuz Paneli” açılış programına katılıyor.
logo
Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul ve Ankara'da kurulan led kulelerde, darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'da çeşitli noktalara kurulan led kulelerde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı, şehitler anıldı.

Enes Kaplan   | 15.07.2021
İstanbul ve Ankara'da kurulan led kulelerde, darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı

Ankara

İstanbul ve Ankara'da kurulan led kulelerde, darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'da çeşitli noktalara kurulan led kulelerde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı, şehitler anıldı. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )


"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz darbe girişimine karşı vatandaşların verdiği mücadeleler anlatılıyor.

Bu doğrultuda, İstanbul'da Ortaköy, Kuleli, Taksim ve İstanbul Havalimanı 4 No'lu giden yolcu kapısı; Ankara'da da Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kurulan led kulelerde darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatılarak şehitler anıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 100 bini geçtiği Arjantin'de 5 gün ulusal yas ilan edildi
Dünya genelinde 3 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Kovid-19 salgını endişe verici boyutlara ulaştı
Japonya Kovid-19'a karşı Moderna aşısını 12 yaş ve üstüne uygulamaya hazırlanıyor
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını duyurdu

Benzer haberler

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden İstanbul Boğazı'nda saygı seyri

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden İstanbul Boğazı'nda saygı seyri

Uluslararası öğrencilerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erdoğan’ı aradı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlattı
Malezyalı akademisyen Ahmed Azam: 15 Temmuz'da insan psikolojisini etkileyen şeyler yaşandı

Malezyalı akademisyen Ahmed Azam: 15 Temmuz'da insan psikolojisini etkileyen şeyler yaşandı
İngiltere'de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında webinar düzenlendi

İngiltere'de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında webinar düzenlendi