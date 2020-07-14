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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

İzzet Taşkıran   | 14.07.2020
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı Fotoğraf: Tansel Parlak / AA

İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

İç Hatlar Geliş Terminali'ndeki sergide yer alan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabirleri ve muhabirleri tarafından çekilen yaklaşık 40 fotoğrafa yolcular ilgi gösterdi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece, Şanlıurfalı tantuni ustası Danyal Şimşek ile Atatürk Havalimanı'na giden tankları, egzoz deliklerine giysilerini tıkayarak durduran restoran sahibi Mehmet Şükrü Kıntaş da sergiyi ailesiyle gezdi.

Kıntaş, basın mensuplarına, sergiyi gezerken adeta o gecenin gözünde canlandığını, her kesimden vatandaşın birlik olarak, darbe girişimini akamete uğrattıklarını ifade ederek, "Allah'tan başka bir duam olan Ayasofya'nın cami olması da bizi çok sevindirdi. Bu kararı alanlardan Rabbim gani gani razı olsun. Allah'tan bir mani olmazsa 24 Temmuz'da oraya gidip günlük namazlarımın hepsini orada kılmayı düşünüyorum." dedi.

Kadın ve erkek subay ve astsubayların görev aldığı İstanbul Havalimanı'nda sergi, 15 Temmuz akşamına kadar açık kalacak.

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