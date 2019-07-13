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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul Havalimanı'nda '15 Temmuz' fotoğraf sergisi

İstanbul Havalimanı'nda açılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisine yolcular yoğun ilgi gösterdi.

İzzet Taskiran   | 13.07.2019
İstanbul Havalimanı'nda '15 Temmuz' fotoğraf sergisi

İstanbul

İstanbul Havalimanı'nda açılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisine yolcular yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı halkın ve emniyet güçlerinin kahramanlığını, cesaretini anlatan Anadolu Ajansı'nın fotoğrafları yer aldı.

Havalimanı geliş terminalindeki alanda sergilenen fotoğraflara, yerli ve yabancı yolcular ilgi gösterdi.

Yolculardan Sinan Yaprak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sergide çok anlamlı fotoğraflarla karşılaştığını söyledi.

Darbe girişiminde yaşananların asla unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Yaprak, "Bir daha ülkemizde böyle şeylerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu fotoğraflara bakınca insan çok etkileniyor. İnşallah bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Sergiyi gezen Abdülkadir Tanış ise hain darbe girişimini gelecek nesillere anımsatacak ve yapılanları unutturmayacak eserlerin gerekli olduğunu söyledi.

Tanış, darbe girişimi gecesi yaşananları asla unutmadığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledikten sonra Atatürk Havalimanı'na gittik. O anları unutmuyoruz. Alçak uçuşlardan dolayı kulaklarımız sanki sağır oldu. İnşallah böyle bir günü bir daha yaşamayız." diye konuştu.

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