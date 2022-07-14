İletişim Başkanı Altun: Bir millet düşünün ki Türkiye aşkına leke sürülmesin diye darbecilere göğsünü siper etmiş
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları rahmetle andı.
Ankara
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir millet düşünün ki Türkiye aşkına leke sürülmesin diye darbecilere göğsünü siper etmiş. Bir millet düşünün ki vatan ve bayrak uğruna koşar adım şehadet şerbetini içmiş. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Bir millet düşünün ki;— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 14, 2022
Türkiye aşkına leke sürülmesin diye darbecilere göğsünü siper etmiş.
Bir millet düşünün ki; vatan ve bayrak uğruna koşar adım şehadet şerbetini içmiş…#15Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.pic.twitter.com/qVaOBf7DoX
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkalığınca hazırlanan bir videoyu da paylaştı.
Videoda, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların izinde adımlarımız, durmaksızın çalışıyoruz. Türkiye aşkına." ifadeleri yer aldı.